Municípios da Serra Gaúcha vão recorrer contra as determinações estaduais de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Metade das regiões ficou em vermelho no mapa preliminar da 9ª rodada do Distanciamento Controlado. (Foto: Divulgação)

Na atualização preliminar da 9ª rodada do Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul a região da Serra Gaúcha passou para bandeira vermelha na sexta-feira (3). Municípios locais informaram que vão recorrer do resultado.

No prazo de 36 horas após a publicação do mapa preliminar, que se encerra às 6h deste domingo (5), os municípios que quiserem podem apresentar recursos sobre as classificações.

Na segunda-feira (6), o Gabinete de Crise analisará os dados enviados e rodará o mapa novamente e, à tarde, divulgará as bandeiras definitivas, que serão vigentes de 7 a 13 de julho.

Dos indicadores apresentados pelo Governo do Estado a velocidade do avanço, o de hospitalizações confirmadas para Covid-19 entre as duas semanas e o de pacientes Covid-19 em leitos de UTI no último dia tiveram deterioração do quadro, obtendo bandeiras laranja e preta, respectivamente. A região segue agravada pelos dois indicadores de Incidência de Novos Casos sobre a População, pela Capacidade de Atendimento da macrorregião e, assim como as demais regiões Covid-19, pelo impacto da bandeira vermelha no indicador de Capacidade de Atendimento mensurada pelo Estado como um todo.

Em manifestação nas redes sociais o prefeito de Bento Gonçalves Guilherme Pasin destacou que “mais uma semana encerra e novamente recebemos a bandeira vermelha no modelo de distanciamento do Governo do Estado. Isso não reflete nossa realidade. A partir de amanhã com Observatório Regional da Saúde, iremos levantar os dados e apresentar recurso”.

Pasin também fez um apelo para comunidade. “É importante que todos entendam, que nós precisamos seguir as orientações, evitar aglomerações, usar máscara, sair de casa somente se necessário, cuidar dos grupos de risco. O comportamento de uma minoria que não atende estes preceitos, não pode de forma alguma prejudicar a maioria. Temos que compreender que a nossa função dentro da sociedade, interfere diretamente na vida do próximo”, afirmou.

O Comitê Estratégico do Observatório Regional de Saúde – Macroserra e a prefeitura de Gramado vão solicitar à Secretaria Estadual da Saúde a reconsideração da decisão que colocou a Região da Serra na bandeira vermelha, dentro do modelo de Distanciamento Controlado do RS. A Coordenadoria Regional de Saúde também participa desta ação conjunta.

“Identificou-se importantes argumentos a serem apresentados ao Comitê de Indicadores do Gabinete de Crise do Governo RS, cujo recurso será apresentado neste sábado. Demonstraremos de maneira muito clara e enfática a capacidade da Região da Serra de enfrentamento da pandemia pelos esforços que têm desprendido. Espera-se que tais argumentos mantenham a macrorregião em bandeira laranja”, diz nota do Observatório Regional de Saúde.

O prefeito de Caxias do Sul Flávio Cassina vê com preocupação o retorno da região para a bandeira vermelha, com todos os esforços que estão sendo tomados como abertura de novos leitos pelos municípios. “A preocupação é muito grande e não temos outra alternativa a não ser recorrer novamente para continuarmos trabalhando de forma regular, principalmente o comércio e os serviços que são os mais afetados com essa mudança. Vamos, via Amesne, mostrar de maneira clara e enfática a capacidade da região de enfrentamento da pandemia pelos esforços que estão sendo desprendidos. Temos ainda uma boa capacidade de absorção de situação adversa que pode ocorrer. Isto deve ser considerado pelo Governo do Estado”, avalia.

A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) informou que vai recorrer da decisão dentro do prazo legal e aguardará a nova avaliação do Estado na segunda-feira.

Conforme a análise preliminar, seis regiões tiveram piora na classificação final e, portanto, terão maiores restrições de suas atividades.Taquara registrou a mudança mais drástica: a região estava com bandeira amarela e passou direto para vermelho. Palmeira das Missões, Pelotas, Erechim e Caxias do Sul, que estavam com bandeira laranja, também migraram para vermelha. Bagé, que estavam em amarelo, foi para laranja.

Cinco regiões permaneceram sem alteração. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas, por terem sido classificadas em vermelho pelo menos duas vezes no período de 21 dias, mesmo que apresentassem melhora nos dados, não poderiam ter regressão no nível de restrição, com isso, seguem com bandeira vermelha. Passo Fundo não apresentou melhora nem piora no cálculo dos indicadores e permanece com vermelha.

A única região que apresentou redução de risco foi Santo Ângelo, passando de vermelho para laranja. As demais regiões não tiveram alteração na sua bandeira final e permanecem com bandeira laranja.

