Geral Namorada mata empresário e comete suicídio em condomínio de luxo em Salvador

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, e Isabela Valença, de 33, foram encontrados mortos em apartamento. (Foto: Reprodução)

O empresário Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, foi morto no apartamento de um condomínio de luxo no Bairro Horto Florestal, em Salvador, na Bahia. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o homicídio teria sido cometido pela namorada de Elton, Isabela Valença, de 33 anos, que se suicidou após o crime. Os corpos foram encontrados com marcas de tiros no fim da tarde de domingo (10). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A família de Elton é dona da Curtume Campelo, uma empresa tradicional na cidade de Juazeiro, no Norte do estado, especializada em produtos em couro. Elton é filho do empresário Gladston Campelo e da decoradora Elza Campelo e passava férias com a companheira na capital. Numa foto publicada no dia 30 de dezembro em uma rede social, Elza compartilhou que toda a família estava junta nas festas de fim de ano.

Num registro ao lado da namorada publicado no Réveillon, Elton escreveu: “Mais um ano juntos! Nosso dia 1º, sempre mais do que especial. E juntos desejamos um feliz ano novo a todos! Um 2021 de muita saúde, paz, e muitas metas a serem almejadas, alcançadas e conquistadas. Deus no comando, sempre!!”.

A prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), emitiu uma nota de pesar pela tragédia. “Recebi com a mais profunda tristeza a notícia da morte de Elton Campelo. Jovem, inteligente e com um futuro enorme pela frente, Elton orgulhava a família e todos os amigos. Ofereço o meu mais afetuoso abraço aos pais, Elza e Gladston como a toda a família Campelo. Que Deus o receba na glória”, escreveu.

Nas redes, amigos da família também lamentaram a morte. Elton foi descrito como um homem tranquilo, sempre empenhado nos empreendimentos que administrava.

“Elza e Gueguê, não tenho palavras para vocês. Nada pode amenizar a brutalidade de uma tragédia destas. Fomos impactados com esta notícia terrível. Prima, Deus a ajude a usar toda força que sempre foi capaz de manifestar nas batalhas. Sei que nenhuma foi tão difícil,mas Deus os ajudará, e um se amparará no outro.Deus conforte seus corações, sentimos muitíssimo”, escreveu em uma rede social Irene Hermenegildo, tia e Elton.

“Elzinha minha querida, quero que saiba que foi com muita tristeza que recebi essa notícia…me solidarizo a você e toda a sua família em oração, pedindo a Deus o conforto dos corações e que ele Deus acolha o seu amado Elton. Os meus sinceros sentimentos e que a alma de seu filho descanse em paz”, disse Laura Maia, amiga da família.

“Minhas condolências, estou triste por demais, trabalhei por anos com eles na empresa, Tom, sempre foi um rapaz maravilhoso, sorriso lindo, todos os colegas de trabalho estão de luto. Tom, descanse em paz”, escreveu Maria Alves, ex-funcionária do empresário. As informações são do jornal Extra.

