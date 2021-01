Geral Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi defende que governo reorganize despesas para garantir benefícios durante a pandemia

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Baleia Rossi disse que vai trabalhar para apressar a vacinação contra Covid-19. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) foi a Santa Catarina nesta segunda-feira (11) em campanha pela presidência da Câmara Federal. Durante a manhã, o parlamentar conversou com integrantes dos partidos que apoiaram a sua candidatura em busca de fortalecer a eleição. A votação será no dia 2 de fevereiro.

Rossi chegou a Florianópolis por volta das 10h e se reuniu com deputados, senadores e outros políticos catarinenses. Depois, falou com a imprensa por cerca de 15 minutos. No discurso, falou sobre benefícios durante a pandemia e a independência da Câmara dos Deputados.

Sobre o crescimento da economia aliada ao setor social, Rossi defendeu a reforma tributária e falou sobre o auxílio emergencial, que terminou em dezembro do ano passado.

“É uma questão de reorganizar despesas. Governar é eleger prioridades e acho que nesse momento uma das prioridades tem que ser encontrar o financiamento ou reforço do Bolsa Família ou uma alternativa ao auxílio emergencial enquanto não tivermos a vacina”, disse.

Ele defendeu a reforma tributária como uma das reformas vitais para o Brasil voltar a gerar emprego e renda. Segundo Baleia Rossi, é a proposta mais madura para a economia brasileira. Baleia defendeu a continuidade da agenda de responsabilidade fiscal e de reformas. Ele defendeu ainda uma agenda de votação com foco no social, como propostas de ampliação do bolsa família.

Baleia Rossi ressaltou que o enfrentamento à pandemia deve ser um dos temas prioritários para a Câmara neste primeiro semestre. Ele criticou o atraso na vacinação da população brasileira. “Estamos preocupados pelo fato de que 50 países no mundo já estão imunizando, já estão com a vacina, e o Brasil ficou para trás. O Parlamento vai assumir o seu papel para que tenhamos a vacina o mais rapidamente possível. Esse último ano foi de angústia e de muita tristeza: foram mais de 200 mil mortos”, afirmou o parlamentar.

Rossi afirmou ainda que sua candidatura não é de oposição ao governo, mas de independência da Câmara em relação aos demais Poderes, para tratar de todos os assuntos que interessam à sociedade brasileira. Ele explicou que todos os votos dados por ele a projetos do governo foram dados por serem temas de interesse do Brasil. “A Câmara votou todas as medidas para o enfrentamento da pandemia”, disse.

Impeachment

Questionado pelos jornalistas sobre os processos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o candidato afirmou que vai tratar do tema com clareza e objetividade. Segundo Baleia Rossi, a abertura do processo de impedimento do presidente da República é uma das prerrogativas do presidente da Câmara e “não podemos abrir mão de nenhuma prerrogativa”. Ele destacou, contudo, que a análise deverá ser feita dentro da Constituição e sem fazer “exercício de futurologia”. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Câmara de Notícias.

