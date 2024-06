Política Não é mais problema do governo, diz Lula sobre compensação pela desoneração da folha

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Agora os empresários que se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação”, disse. Foto: Ricardo Stuckert/PR "Agora os empresários que se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação”, disse. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (15), na Itália, que encontrar uma solução para compensar as perdas de receita com a prorrogação das medidas de desoneração da folha de pagamento “não é mais problema do governo”.

“Os que ficam criticando os gastos do governo são os mesmos que foram para o Senado aprovar a desoneração para 17 grupos empresariais. São os mesmos. E que ficaram de fazer uma compensação para suprir o dinheiro da desoneração e não quiseram fazer”, disse o presidente, que foi à Europa para participar de conversas após a cúpula do G7.

“Eu disse para o Haddad: isso não é problema mais do governo. O problema agora é deles. A decisão da Suprema Corte diz que dentro de 45 dias, se não tiver o acordo, está válido o meu veto. Aí não terá a desoneração. Então, agora os empresários que se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação”, afirmou ele.

O presidente se referia ao veto dele à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores diferentes da economia, que foi derrubado pelo Congresso Nacional.

Depois da derrubada do veto, o governo chegou a um acordo com os congressistas, mediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que deu um prazo para que uma alternativa de arrecadação fosse apresentada para garantir que o governo não perdesse receitas.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda apresentou a medida provisória do PIS/Cofins, que visava compensar a perda de receita.

A medida provisória (MP) propunha que créditos tributários e de contribuição da seguridade social fossem utilizados para tanto, reduzindo seu uso, por parte de setores econômicos, para pagamentos que não o do PIS e do Cofins.

A medida provocou reações de setores econômicos, que acusaram o governo de falta de diálogo, despreocupação com redução de despesas e aumento da insegurança jurídica.

Por fim, o Congresso resolveu devolver parte da MP, no que foi considerada uma derrota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua luta para atingir o déficit fiscal zero este ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/nao-e-mais-problema-do-governo-diz-lula-sobre-compensacao-pela-desoneracao-da-folha/

Não é mais problema do governo, diz Lula sobre compensação pela desoneração da folha

2024-06-15