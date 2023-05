Saúde Não existe pó mágico: Whey Protein tem efeitos colaterais? Entenda em 6 pontos

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

A cada 10 suplementos vendidos 7 são Whey Protein. (Foto: Reprodução)

A proteína em pó Whey Protein é a queridinha dos atletas de diversas modalidades de esportes, tem sido um grande sucesso no Brasil, a cada 10 suplementos vendidos 7 são Whey Protein. A popularidade generalizada desse produto levou muitas pessoas a usá-lo sem orientação profissional adequada, o que pode eventualmente levantar questões sobre a segurança para saúde. Whey Protein faz mal? Há algum efeito colateral em consumir? Confira alguns mitos e verdades sobre a proteína de soro de leite e descubra se os suplementos podem ser usados ​​sem prejudicar a saúde.

O Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico considerada uma das mais completas, porque contém todos os 9 aminoácidos essenciais do corpo, além de conter baixo teor de gorduras, carboidratos e lactose. Sua extração ocorre durante o processo de fabricação do queijo, a parte gorda do leite coagula, deixando um líquido chamado soro de leite. Antes de se descobrir seu valor nutricional e alto teor proteico, essa parte do leite era descartada. Hoje, essa matéria prima é vendida para a fabricação de Whey.

Após a separação no processo de fabricação do queijo, o soro de leite passa por vários processos industriais, o que possibilita a obtenção de um suplemento com alto teor proteico e valor. Whey Protein é um suplemento em pó que pode ser adicionado à preparação de batidos e vitaminas e agrega valor nutricional a panquecas, bolos e outras fórmulas. Tornou-se um complemento importante para atletas – seja para atletas de alto desempenho ou iniciantes – para pessoas e fisiculturistas fisicamente ativos, porque além da ingestão diária, também aumenta o conteúdo de proteínas da dieta. Mas já que são muitos benefícios, porque sempre é levantado as questões que o Whey Protein pode fazer mal a saúde e até mesmo causar efeitos colaterais?

Afinal, Whey Protein Faz Mal?

Agora que já sabemos que o Whey Protein é extraído do processo de fabricação do leite para o queijo. Que nada mais é que um alimento com suas melhores propriedades isoladas e após a industrialização e secagem é transformado no suplemento em pó que conhecemos. Quando é apontado que Whey faz mal, se referem as questões a seguir:

Sobrecarrega os rins?

Os suplementos Whey Protein costumam estar associados a problemas renais e, se usados ​​em excesso, ou se a pessoa já estiver suscetível ao problema, pode sobrecarregar os rins. Proteína em excesso será excretada pelo organismo. Se ingerida em grandes doses ou várias vezes ao dia sem orientação, a pessoa pode facilmente superar a necessidade diária de proteína e sobrecarregar sim os rins”. Mas vale lembrar que qualquer ingestão excessiva de proteína entre outros alimentos sobrecarregam os rins, principalmente quando não há ingestão suficiente de líquidos. “O uso adequado da whey não danifica os rins.”

Faz mal para o fígado?

Especialistas dizem que é incorreto afirmar que Whey Protein prejudica o fígado. De acordo com o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, este suplemento contém altas doses de aminoácidos cisteína. Segundo a publicação, o corpo humano usa a cisteína presente nos ingredientes dos suplementos para produzir glutationa, que é descrita como um poderoso antioxidante natural essencial ao sistema de defesa antioxidante do corpo. O Centro Médico da Universidade de Pittsburgh explicou ainda que a substância funciona principalmente no fígado para proteger o corpo dos radicais livres, toxinas e oxidação prejudicial.

Contém hormônios esteroides?

Por ser um soro isolado e extraído do leite, não há hormônio e muito menos acrescentado no processo de fabricação. Portanto, é absolutamente mítico afirmar que esse suplemento danificará a função da glândula tireóide e outras glândulas produtoras de hormônios. Embora tenha uma função anabólica para estimular o crescimento muscular, o Whey Protein não é uma característica dos medicamentos anabólicos esteroides.

Whey Protein Engorda?

Não engorda, outro mito! Se Whey Protein for consumida sob orientação adequada, pode ajudar no processo de perda de peso, também podem ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e eliminar a fome mais rapidamente do que outras proteínas.

A proteína de soro de leite é adequada para dietas que aumentam a massa muscular e para aqueles que querem perder peso sem perder massa magra. Ao combinar o consumo consciente de Whey Protein com uma dieta bem elaborada (principalmente com base no consumo diário de calorias) e uma tabela de treinamento cuidadosamente combinada, o suplemento trará apenas benefícios.

É possível até aumentar o peso da balança. No entanto, os números extras serão atribuídos ao ganho de massa muscular, não à gordura. Em uma dieta para perda de peso, o aumento muscular é muito importante, e a dieta é responsável principalmente por fornecer a capacidade de metabolizar calorias. Conclusão: Se você mantém uma dieta, se exercita regularmente e não consome suplementos por engano, isso ajudará a aumentar a massa corporal magra. Portanto, o mito de engordar com a Whey Protein está quebrado!

Quais os efeitos colaterais do Whey Protein?

Os principais efeitos colaterais do Whey Protein podem ser causado pelo consumo excessivo do suplemento, ou até mesmo alguma intolerância, que é muito comum no caso da lactose. Pessoas com baixa tolerância ao açúcar do leite podem ter uma variedade de problemas digestivos, como diarreia, cólica, gases no estômago e indigestão. Esse problema pode ser facilmente resolvido com o consumo do Whey Isolado, que contém no máximo 1% de lactose.

No entanto, pessoas com alergias graves à lactose devem evitar qualquer tipo de Whey Protein. O ideal é consumir outras fontes de proteína em pó, que é o caso do Beef Protein (proteína da carne).

Quem não pode tomar Whey Protein?

Pessoas com alguma alergia ou intolerância a produtos derivados do leite não devem consumir Whey Protein. Fora esse grupo de pessoas qualquer adulto saudável pode consumir Whey Protein, usado principalmente para pessoas que precisam suplementar com mais proteínas que as consumidas em alimentos. Por exemplo, atletas e profissionais envolvidos em atividades físicas intensas, pessoas com deficiência na absorção desse nutriente ou pacientes que ainda sofrem de condições patológicas que causam perda de massa muscular.

Conclusões

Whey Protein não faz mal, é um suplemento seguro para uso de pessoas saudáveis, não apresenta riscos à saúde, exceto para pessoas que têm histórico de doenças ou alguma intolerância. No entanto, como o ditado popular diz “a diferença do remédio e o veneno é dose”. Antes do consumo de qualquer suplemento alimentar, procure sempre um médico, nutricionista ou algum outro profissional da área.

