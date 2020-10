Celebridades Não mudou nada: foto de Isis Valverde com 17 anos em crachá choca seguidores

28 de outubro de 2020

Hoje, Isis tem 33 anos, e foi contratada pela emissora em 2006

Isis Valverde sempre surpreende com sua beleza, seja na televisão ou nas redes sociais. Dessa vez, a atriz compartilhou com os seguidores do Instagram uma foto antiga, em que ela aparece com 17 anos. A imagem é do primeiro crachá de Isis, quando ela começou a trabalhar na TV Globo.

Ela mostrou a foto em um vídeo dos stories. “Partiu. Gente, olha essa foto aqui de quando eu tinha 17 anos”, disse. Hoje, Isis tem 33 anos, e foi contratada pela emissora em 2006. Nos registros seguintes, ela aparece com figurino para gravar alguma cena de novela.

