"Não romantizo nem idealizo a maternidade", diz a atriz Maria Fernanda Cândido

21 de setembro de 2020

Para Maria Fernanda Cândido é difícil falar sobre o presente sem voltar ao passado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para Maria Fernanda Cândido é difícil falar sobre o presente sem voltar ao passado. A atriz, que também é uma das sócias-fundadoras da Casa do Saber, frequentemente prefere relembrar o período da Grécia antiga ou retorna ao iluminismo para tentar entender o cerne de situações atuais. Entusiasta do debate, ela agora media a série de aulas online O Desafio Feminino ministradas pela a psicanalista Maria Homem e com uma convidada diferente a cada encontro.

Temas como maternidade, a jornada feminina e o trabalho, sexualidade e a idealização do comportamento da mulher estão no cardápio. “O curso não nasceu por isso, mas acho que com a pandemia colocamos uma lente de aumento em muitas questões. É um momento propício para a reflexão”, diz à repórter Marcela Paes.

Atualmente em Paris, onde passa a quarentena com os filhos e o marido, a atriz acha que o formato online, mesmo em campos como o do teatro, pode ter vindo para ficar. “Isso está nos permitindo levar as artes dramáticas pra lugares que não conseguíamos chegar

1-Como lida com as cobranças do “ser mulher”?

Bom, acho que não dá pra responder essa pergunta sem entender que estamos nessa jornada há séculos, milênios. Desde os gregos, a mulher era cidadão de terceiro escalão.. Depois vem a era cristã que tem essa visão esquizofrênica da mulher que ou é santa ou é pecadora. No iluminismo tivemos a frase Liberdade, Fraternidade e Igualdade, mas não para mulheres. Toda questão do cuidado, em geral, com a casa, com o outro, com a aparência, com os filhos é atribuída muito mais à mulher. Ao meu ver isso é muito fruto do capitalismo. Procuro não estar refém dessas ideias, da comparação do ‘eu tenho e você não tem’, Embora eu esteja inserida dentro desse sistema.

2-Você se tornou feminista cedo?

Não, não foi logo na minha juventude assim não. Posso dizer que foi algo que ganhou força na última década, depois de ter tido os meus dois filhos. Hoje é uma reflexão bem mais presente no meu dia a dia, que orienta também um pouco das minhas leituras, do meu pensamento.

3-Por que o feminismo ainda enfrenta muita crítica e resistência por parte de algumas mulheres?

Eu acho que toda situação dada, por mais limitadora que ela seja, também traz uma certa dose de conforto. Tem um trecho da Clarice Lispector em que ela fala de uma terceira perna. É algo assim ‘eu tenho uma terceira perna, essa terceira perna me deixa estável, me dá segurança, estabilidade, porém, com essa terceira perna, eu não consigo andar’. Todos nós sofremos muito, não só mulheres, mas os homens também, com esses papéis pré-definidos. É muita pressão, em cima das costas de ambos. Só que nesse quadro as mulheres ainda têm muita mais desvantagens, uma diferença de valoração.

4-Já sofreu um caso claro de machismo?

Acho que todas nós vivenciamos isso no nosso cotidiano. A mulher é cortada se está desenvolvendo um pensamento, um raciocínio… Hoje melhorou um pouco porque muitos homens percebem quando estão fazendo isso, se policiam. Às vezes também, acontece de você ter uma ideia e ver que ela foi sutilmente apropriada pelo outro. São coisas cotidianas, às vezes pequenas, mas que acontecem.

5-Recentemente nós tivemos um episódio emblemático de uma menina de 11 anos que foi criticada por querer abortar após um estupro. A mulher ainda não tem ingerência sobre o próprio corpo.

Sim, é isso. E Por quê? Isso passa exatamente pela virada cristã. Eu sou católica, não se trata de uma crítica à religião. Mas o caminho das coisas precisa ser analisado historicamente. Em que medida a sacralização desse corpo nos colocou também, de uma certa maneira, dentro de uma jaula. São construções históricas que não necessariamente estão funcionando mais. Precisamos jogar luz nisso tudo pra realmente fazer um debate realista. Muitas mulheres morrem por essa razão, é uma realidade dura. Precisamos deixar a verdade penetrar em nós.

6-Como fazer isso?

É importante que essa discussão aconteça, mas que exista um aprofundamento. Se não houver uma real compreensão também por parte da população não adianta, entende? A lei pura e simples não cumprirá seu papel se não for entendida, se não vier acompanhada de uma consciência dos nossos direito e deveres, da separação entre estado e religião.

7-Acha que o Brasil está atrasado nessa questão?

Eu acho que o Brasil está no caminho da mudança. Essa discussão está na pauta como tantas outras. Não sei se podemos usar a palavra atrasado. Se compararmos com outros países que já conseguiram entender a importância disso, sim. Mas estamos criando a nossa história, estamos fazendo a nossa discussão.

8-Quais os seus sentimentos em relação à maternidade?

Eu queria muito ter filhos, tinha esse desejo desde jovem. Tive meu primeiro filho e logo quis ter o meu segundo, É muito desafiador você criar e educar um ser humano, uma pessoa. É uma tarefa muito dura, muito difícil. E também muito bonita, muito gratificante. É um amor que se constrói no dia a dia. A gente também vai entendendo que não existe assim essa onipotência materna. Isso é muito vendido para as mães e não é verdade. Sou muito feliz assim, sendo mãe, mas não romantizo, não idealizo. Acho que fica cada vez mais claro de que a autorrealização de uma pessoa não precisa necessariamente estar ligado à maternidade ou à paternidade.

