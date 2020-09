Magazine Angélica fala sobre sua volta à TV: “A gente vai falar de fé, de vaidade, de preconceito, de amor”

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Apresentadora está de volta com um novo programa para mostrar que a felicidade pode estar nas coisas simples. (Foto: Divulgação/TV Globo)

A apresentadora Angélica está de volta à TV com um novo programa para mostrar que a felicidade pode estar nas coisas simples e Poliana Abritta conversou com ela.

Poliana Abritta: A felicidade é um pote de ouro que a gente busca e uma hora encontra ou são as moedas que acabam caindo pelo caminho? Vem aí um programa dedicado à felicidade e quem vai comandar essa história é uma apresentadora que a gente estava com muita saudade dela.

Angélica: Eu estou muito feliz de poder estar voltando com este programa que eu considero muito importante nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas realmente estão buscando muitas coisas para chegar na tal felicidade.

Em 2015, Angélica, Luciano Huck e os três filhos estavam em um avião particular que fez um pouso de emergência no meio de uma fazenda, no Mato Grosso do Sul. “Daí em diante eu comecei a buscar ferramentas para me sentir melhor, para entender o meu papel aqui”, conta a apresentadora.

Em 2018, quando o “Estrelas” acabou, Angélica resolveu dar um tempo do trabalho: “Parar mesmo e ter aquelas coisas, sabe? Ver ‘Sessão da Tarde’, acordar a hora que eu quiser. E justamente nessa época também, nessa minha busca toda, a gente começou a formatar o programa em cima disso”.

O programa ‘Simples Assim’ estreia agora em outubro.

