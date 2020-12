Geral “Não tô nem aí para a Lei Maria da Penha. Ninguém agride ninguém de graça”, diz um juiz durante audiência

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

A mulher que faz parte do processo já foi vítima do ex-companheiro em um inquérito de violência doméstica. (Foto: Marcos Santos/USP imagens)

A Corregedoria Geral do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) vai apurar a conduta do juiz Rodrigo de Azevedo Costa que falou que não está “nem aí para a Lei Maria da Penha” e que “ninguém agride ninguém de graça” durante a audiência virtual de um processo de pensão alimentícia com guarda e visita aos filhos menores de um ex-casal.

A mulher que faz parte do processo já foi vítima do ex-companheiro em um inquérito de violência doméstica, com base na Leia Maria da Penha. E, por duas vezes, ela já precisou de medida protetiva, tendo sido atendida na Casa da Mulher Brasileira de São Paulo.

O caso foi revelado na última quinta-feira (17) pelo site Papo de Mãe do portal de notícias UOL. A reportagem mostra vídeos de trechos da audiência de 3h30min realizada no dia 9 de dezembro na Vara de Família. Foi com base nessa matéria que a Corregedoria decidiu analisar as declarações do magistrado, que não teve o nome divulgado.

“O Tribunal de Justiça de São Paulo informa que o corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Mair Anafe, tomou conhecimento na noite de ontem do ocorrido e, no mesmo instante, determinou a apuração do caso”, informa nota divulgada na sexta-feira (18) pelo TJ-SP.

Na reportagem do Papo de Mãe são divulgadas algumas das declarações do juiz durante videoconferência. Também participaram da audiência um promotor e duas advogadas, uma da mulher e outra do homem.

“Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Se tem lei Maria da Penha contra a mãe, eu não tô nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz: ninguém agride ninguém de graça”, diz o magistrado no vídeo.

Interrompido por uma advogada, o juiz não a deixa falar. “Eu não tô falando que esse de graça é porque a pessoa fez para provocar. De repente a pessoa que agrediu entende que a pessoa olhar pra ele de um jeito x é algo agressivo. Eu não sei o que passa na cabeça de cada um”, diz.

Em outro trecho, ele insinua que pode tirar a guarda das crianças da mãe. “Qualquer coisinha vira Lei Maria da Penha. É muito chato também, entende? Depõe muito contra quem… eu já tirei guarda de mãe, e sem o menor constrangimento, que cerceou acesso de pai. Já tirei e posso fazer de novo”.

O juiz questiona se vale a pena a mulher manter a medida protetiva contra o ex-companheiro que a agrediu. “Ah, mas tem a medida protetiva? Pois é, quando cabeça não pensa, corpo padece. Será que vale a pena ficar levando esse negócio pra frente? Será que vale a pena levar esse negócio de medida protetiva pra frente?”, afirma.

“Doutora, eu não sei de medida protetiva, não tô nem aí para medida protetiva e tô com raiva já de quem sabe dela. Eu não tô cuidando de medida protetiva.”

“Quem batia não me interessa”, diz ele. O magistrado chega a sugerir uma reaproximação do casal dizendo que o pai das crianças pode se redimir. “O mãe, a senhora concorda, manhê, a senhora concorda que se a senhora tiver, volto a falar, esquecemos o passado…”.

“Mãe, se São Pedro se redimiu, talvez o pai possa…”, continua ele. “Eu tenho medo”, responde a mulher. Mas Rodrigo Costa insiste e diz que a mulher não é nenhuma criança e escolheu o ex-companheiro com quem tinha um relacionamento. “Ele pode ser um figo podre, mas foi uma escolha sua e você não tem mais 12 anos.” As informações são do portal de notícias G1.

