Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

O estádio Unico Ciudad de La Plata será renomeado como Diego Armando Maradona. (Foto: Reprodução)

O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, informou na sexta-feira (18) que o estádio Unico Ciudad de La Plata será renomeado como Diego Armando Maradona. O anúncio foi feito durante um evento no local, que contou com a presença do presidente argentino Alberto Fernández e a vice Cristina Kirchner.

“Resolvemos renomear este estádio porque o Diego também é único e merece que este estádio tenha o seu nome”, disse Kicillof.

O estádio foi a última casa de Maradona no futebol, já que é o palco dos jogos do Gimnasia, clube que o ídolo argentino comandava até falecer, no dia 25 de novembro de 2020. Dios, como era conhecido, morreu aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Outra novidade anunciada pelo governador de Buenos Aires foi a mudança do nome de uma das arquibancadas da arena.

“Perdemos tantas coisas este ano. Também aqui em La Plata perdemos outro atleta formidável, por isso vamos denominar uma das arquibancadas deste estádio, a tribuna de Alejandro Sabella”, comunicou.

Ídolo do Estudiantes, outra equipe que manda seus compromissos no estádio Unico Ciudad de La Plata, e técnico da Seleção Argentina na Copa de 2014, levando o time até a final do torneio, Sabella morreu semanas depois de Maradona, aos 66 anos. O ex-comandante estava internado desde o fim de novembro, depois de sofrer uma arritmia a partir de um quadro de retenção de líquidos.

Este, inclusive, não é o primeiro estádio que mudou de nome para homenageá-lo. Recentemente, o Napoli informou que o San Paolo também passará a carregar o seu nome.

O conselho municipal aprovou a resolução proposta pelo prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, para mudar o nome do estádio para homenagear o lendário campeão mundial, que marcou 115 gols em seus sete anos no time.

“Passei os últimos 17 anos conversando com as autoridades locais, sempre pedi para comprar o estádio e rebatizá-lo de Diego Armando Maradona”, disse o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, à rede Sky da Itália.

“Se, por tradição, precisarmos chamá-lo tanto de San Paolo quanto de Maradona, que seja. Não vai mudar muita coisa, mas nada mais justo do que Maradona tenha este reconhecimento. Mesmo que fôssemos construir um estádio inteiro novo, eu o batizaria assim”, declarou.

“Seus anos aqui continuam indeléveis nas lembranças do povo de Nápoles, algo que simboliza uma redenção cobiçada e uma ressurreição ansiada”, afirmou o dirigente.

“O maior jogador de futebol de todos os tempos. Com seu imenso talento e sua magia, ele homenageou a camisa do Napoli por sete anos”, disse a Prefeitura de Napóles, em comunicado oficial. Maradona levou o time italiano à conquista de seus dois únicos títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Uefa.

“Maradona é também amado e lembrado por quem não é apaixonado pelo futebol ou por quem, nascido a partir dos seus lendários feitos futebolísticos, não viveu os anos do seu sucesso, a ponto de tornar a denominação do ‘seu‘ estádio um coro unânime de muito maior alcance dos torcedores da cidade, afirmou a prefeitura da cidade.

As homenagens ao argentino por parte da cidade não se limitam ao estádio. Magistris afirmou que Nápoles terá, ainda, uma estação de metrô com o nome de Maradona. Atualmente, a parada se chama “Mostra” e é usada por torcedores para acessar o estádio. Em publicação nas redes sociais, o prefeito disse que o novo nome será “Mostra-Maradona”. “Decidimos chamar a parada de ‘Mostra-Maradona’. Dentro vamos montar uma exposição dedicada a Maradona e ao Napoli. Assim teremos outra estação de arte, desta vez do futebol”, escreveu. As informações são da Gazeta Press, da agência de notícias Reuters e do site Globo Esporte.

