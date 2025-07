Economia Natura inaugura novo centro de distribuição no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com 10 mil m², a unidade localiza-se em Cachoeirinha Foto: Divulgação Com 10 mil m², a unidade localiza-se em Cachoeirinha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Natura inaugurou um centro de distribuição em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em parceria com a Cubbo Brasil. A nova unidade tem 10 mil m².

Com o novo centro, 80% dos pedidos realizados no Rio Grande do Sul serão recebidos pelos destinatários em até dois dias, sendo que a Capital e a Região Metropolitana poderão receber os produtos em apenas um dia, com possibilidade de entrega no mesmo dia para compras feitas via e-commerce. A nova unidade atende consultoras de beleza Natura e Avon, além dos consumidores do e-commerce.

O centro de distribuição reativa a presença logística da Natura no Estado, após a destruição da unidade em Canoas pelas enchentes do ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/natura-inaugura-novo-centro-de-distribuicao-no-rio-grande-do-sul/

Natura inaugura novo centro de distribuição no Rio Grande do Sul

2025-07-21