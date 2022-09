Dicas de O Sul Navio Veleiro “Cisne Branco” estará aberto para visitação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embarcação chega a Porto Alegre no dia 23 de setembro e estará aberto para visitação pública no dia 24 Foto: Reprodução Embarcação chega a Porto Alegre no dia 23 de setembro e estará aberto para visitação pública no dia 24. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Navio Veleiro “Cisne Branco” chega a Porto Alegre no dia 23 de setembro e estará aberto para visitação pública no dia 24, das 9h30 às 18h00, no Cais Mauá (Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico). O Navio-Veleiro realiza, desde fevereiro de 2022, viagem em “Comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil”, pela qual marca presença em portos nacionais e internacionais, com o propósito de desenvolver a mentalidade marítima brasileira, bem como estreitar históricos laços de amizade entre os países visitados.

Com 76 metros de comprimento total, ele tem um deslocamento carregado de 1.038 toneladas e comporta uma tripulação de 42 militares. Sua propulsão é a diesel e à vela. Neste aspecto, ele conta com 32 velas que somam 2.195 metros quadrados, sendo 15 velas redondas, 10 velas latinas, 6 velas auxiliares e 1 vela de mau tempo.

O Navio Veleiro Cisne Branco

O Navio Veleiro Cisne Branco – U 20, é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda. Teve sua quilha batida em 9 de novembro de 1998 e foi batizado e lançado ao mar em 4 de agosto de 1999. Foi entregue em 4 de fevereiro de 2000. Por ocasião da largada da Regata Internacional Comemorativa aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, percorreu a “Rota do Descobrimento”, de Portugal ao Brasil. Foi submetido à Mostra de Armamento e incorporado a Armada em 9 de março de 2000.

Características:

Comprimento total: 76 m;

Deslocamento carregado: 1.038 t;

Tripulação: 42 militares;

Propulsão: Diesel e Vela;

Área Vélica: 32 velas x 2.195 m2, sendo 15 velas redondas, 10 velas latinas, 6 velas auxiliares e 1 vela de mau tempo;

Serviço:

Visitação Pública ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”

Local: Cais Mauá, Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico – Porto Alegre-RS

Data: 24 de setembro de 2022

Horário: 9h30 às 18h00

Entrada: Gratuita

Site: https://www.marinha.mil.br/navio-veleiro-cisne-branco

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul