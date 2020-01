Notas Brasil Negada liberdade a suspeito de ataque à sede do Porta dos Fundos

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

A Justiça do Rio negou, nesta quarta-feira (29), um pedido de habeas corpus a Eduardo Fauzi, suspeito de atacar a sede da produtora Porta dos Fundos na véspera do Natal do ano passado. Fauzi está foragido e seus advogados informaram que, por conta da decisão, vão recomendar que ele não retorne ao Brasil. Eles vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.

