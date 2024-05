Mundo Negociações de acordo de reféns serão retomadas no Egito nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gabinete de guerra de Israel deve se reunir no domingo às 21h, horário local (15h, horário de Brasília) e discutir retomada de conversas Foto: Reprodução A autoridade egípcia disse que as negociações vão acontecer no Cairo, Egito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As negociações entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo e um acordo de troca de reféns deverão ser retomadas nesta terça-feira (28), disse uma autoridade egípcia, que garantiu que as conversas acontecerão em Cairo, capital do Egito.

Uma autoridade israelense com conhecimento do assunto também declarou que as negociações devem ser retomadas nesta semana, mas sem especificar o local.

O impulso renovado ocorre mesmo quando os combates continuam em Gaza. Na última sexta-feira (24), o principal tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas) ordenou que Israel suspendesse a sua ofensiva na cidade de Rafah, no sul do território.

As conversas entre Israel e o Hamas estão sem avanços há meses, e ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre as diferenças sobre as principais exigências.

O Hamas declarou no início de maio que “concordava” com um acordo de cessar-fogo, mas Israel rapidamente refutou isto, dizendo que a posição do Hamas estava “longe de” satisfazer as suas exigências.

No início da semana passada, o Egito ameaçou retirar o seu papel de mediador após reportagens da CNN, que citavam fontes, apontarem que o Egito tinha alterado os termos de um rascunho de acordo proposto sem o conhecimento das outras partes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/negociacoes-de-acordo-de-refens-serao-retomadas-no-egito-na-terca-feira/

Negociações de acordo de reféns serão retomadas no Egito nesta terça-feira

2024-05-26