Por Redação Rádio Grenal | 17 de agosto de 2020

Após o empate contra o Corinthians, no sábado (15), ovice de futebol tricolor Paulo Luz falou abertamente sobre o negócio com o São Paulo, na troca de Luciano por Everton. “É um processo que está sendo tratado pela nossa área executiva de futebol, com os estafes de ambos os jogadores, porque isso envolve também uma negociação com o Luciano. Há ajustes a serem feitos, situações a serem superadas e assim que essas coisas avançarem, ou vierem a se concretizar, comunicaremos“, disse o dirigente.

O atacante gremista ficou de fora do jogo do último sábado (15), contra o Corinthians, na Arena, pela 3ª rodada do Brasileirão. O são-paulino não foi relacionado por Fernando Diniz e não viajou para o duelo contra o Vasco, domingo (16), no Rio de Janeiro.

Apesar das conversas terem avançado, alguns pontos precisaram ser revistos, conforme comentou Paulo Luz. O principal deles seria o fato de o São Paulo exigir ficar com 100% dos direitos econômicos de Luciano, mesmo percentual que detém de Everton. No entanto, o tricolor gaúcho possui apenas 50% do atacante. Os outros 50% pertencem ao Leganés, da Espanha, e precisariam ser comprados pelo Grêmio para atender o pedido. No entanto, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, este impasse já foi superado. Restam agora, somente ajustes contratuais.

Também na coletiva de sábado (15), o técnico gremista, Renato Portaluppi, preocupado com a chegada de novos reforços, observou que uma novidade pode chegar ainda nesta semana: “O Klauss (Câmara) sabe os jogadores que estamos interessados. Mas quando o Grêmio se interessa, parece que é um clube da Europa. Quem sabe nesta semana tenha alguém chegando. Quando fala em nomes, aí não dá certo. Vamos aguardar”, comentou Renato.