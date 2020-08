Por Redação Rádio Grenal | 17 de agosto de 2020

No sábado, o Grêmio conseguiu um empate sem gols contra o Corinthians, em casa. No domingo, o colorado, no Maracanã, perdeu para o Fluminense de virada, por 2 a 1. Ao fim da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter se manteve entre as primeiras colocações da tabela. Com seis pontos, o colorado fica atrás apenas de Atlético-MG e Vasco da Gama. Já o Grêmio chegou à sexta colocação com cinco pontos.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Atlético-GO, primeiro dos dois jogos seguidos no Beira Rio, e o Grêmio viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo. Depois, o tricolor segue no Rio, pois no final de semana enfrenta o Vasco.

Após a partida deste domingo, o técnico colorado Eduardo Coudet deixou claro que a derrota não o pressiona, mas que duas partidas em casa são importante para o Inter conquistar seis pontos: “A mensagem sempre parece que é a ruim. Eu falo a realidade. Eu estou falando o que eu penso e na realidade que o Inter tem. Agora teremos dois jogos em casa e podemos conquistar os três pontos em cada um deles”.

Já no lado gremista, Renato Portaluppi tem pela frente duas partidas fora de casa. Primeiro, contra o Flamengo. A lembrança do fatídico 5 a 0 ainda permeia a lembrança dos tricolores. O técnico elogiou o futuro adversário e disse que será mais um confronto normal, como qualquer outro do Brasileiro: “O Flamengo tem o melhor plantel do Brasil. Uma lembrança que tenho é o jogo dos 5 a 0. É uma grande equipe. Campeonato Brasileiro é isso, todo mundo vai jogar com todo mundo”

Ambos jogam na quarta-feira (19). Contra o Flamengo, o Grêmio joga às 19h15, no Maracanã. Já o Inter, enfrenta o Atlético-GO, às 20h30, no Beira Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas