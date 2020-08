Por Redação Rádio Grenal | 17 de agosto de 2020

Após empatar com o Corinthians na Arena, agora o Grêmio terá pela frente três partidas fora de casa. Duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pelo Campeonato Gaúcho. A equipe de Renato Portaluppi treina na tarde desta segunda-feira (17) no CT Luiz Carvalho. Amanhã, o elenco viaja para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo na quarta-feira (19), e ficará até o próximo final de semana, pois enfrenta o Vasco no próximo domingo.

Recuperados de lesão muscular, Victor Ferraz e Paulo Miranda voltaram a treinar com bola neste final de semana. No entanto, a dupla ainda é dúvida para a viagem ao Rio. O recém-chegado Robinho, será avaliado fisicamente nesta segunda e não deve viajar. O lateral Guilherme Guedes segue se recuperando de lesão muscular, e ainda não retornou aos trabalhos físicos, portanto também não viaja.

O Grêmio enfrenta o Flamengo, na quarta-feira (19), no Maracanã, às 19h15. No domingo (23), o tricolor encara o Vasco, no São Januário, às 16h. Depois, se prepara para a primeira partida da final do Gauchão no dia 26 de agosto, em Caxias, no Estádio Centenário em Caxias do Sul.