A frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul não trouxe apenas a queda nas temperaturas em praticamente todo o Estado: em cidades da Serra como São Francisco de Paula ocorreu queda de neve nesta quinta-feira (20), ao passo que Gramado, Canela, Caxias do Sul e Pelotas (Região Sul), dentre outras, registraram chuva congelada. Em diversas áreas os termômetros marcaram zero grau ou menos.

Imagens do fenômeno viralizaram nas redes sociais, a partir do registro de habitantes destes e de outros municípios gaúchos, incluindo brincadeiras com bonecos de neve em Riozinho (Vale do Paranhana) e Herval (Fronteira-Oeste), próxima ao Uruguai. Outra imagem que correu a internet, principalmente a partir do início da noite, foi a de carros, ruas e praças cobertas de branco.

Na tradicionalmente fria São José dos Ausentes (Nordeste do Estado), as temperaturas oscilaram entre 1°C e 2°C ao longo do dia, com previsão de índices negativos na madrugada desta sexta-feira. Em todo o Estado, a previsão é de que o frio comece a arrefecer somente no fim de semana, sobretudo a partir do domingo.

Chuva congelada

Fenômeno muitas vezes confundido com a neve por leigos, a chamada “chuva congelada” se caracteriza pelo resfriamento extremo da gota de água em contato com o frio, assumindo um aspecto intermediário entre o granizo e neve. Basta uma combinação de umidade e termômetros marcando -0,5°C, por exemplo, para gerar condições propícias a que isso aconteça.

Em uma região do mapa cujo inverno tem oscilado nas últimas semanas entre dias de calor com até 30°C e dias de frio abaixo de zero grau, meteorologistas preveem a chance de novos ingressos de massas de ar polar até o mês que vem. A Primavera chega em 22 de setembro, ou seja, daqui a praticamente um mês.

O frio veio do Uruguai e da da Argentina, que também registrou temperaturas negativas em cidades como a capital Buenos Aires (-2,1°C). Em Córdoba, os níveis baixaram para – 6,2°C e a menor temperatura ocorreu em em Villa Reynolds (província de San Luis): 13,1°C negativos. A onda de frio atinge, ainda, Paraguai, Bolívia e Peru.

Não é só no RS

Para esta sexta-feira não está descartada a possibilidade de ocorrência de neve em áreas do Oeste e da Serra de Santa Catarina, atingindo cidades como São Joaquim, onde os termômetros marcaram 3°C nesta quinta-feira, além de garoa e nevoeiro. A frente fria também avança em direção do Sul do Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê frio também nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Goiás. Nem a Região Norte do Brasil está livre: Rondônia, Acre e Amazonas também devem ter áreas de “friagem”, como costuma ser chamado esse tipo de fenômeno nessas regiões.

(Marcello Campos)