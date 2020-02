Magazine Neymar aparece careca e diz ter como referência de estilo David Beckham

11 de fevereiro de 2020

"A gente não é bonito como ele, mas tem que copiar", disse Neymar Foto: Instagram/neymarjr

Depois de pintar o cabelo de rosa, Neymar, 28 surpreendeu mais uma vez e apareceu careca. O jogador publicou uma foto do novo visual no Stories do seu Instagram: “Bonde duuus Kareka (sic)”, escreveu ele. O nome de Neymar logo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Em vídeo publicado na sexta-feira (07), de uma entrevista de David Beckham com Neymar, pela plataforma Otro, o brasileiro falou que sempre teve o inglês como referência de estilo.

“Eu copiei vários cortes de cabelo dele. Muitos. A gente se espelha nele. Acho que o David é um dos caras mais estilosos que têm no mundo, então a gente tem que copiar, né? A gente não é bonito como ele, mas a gente tem que copiar”, disse o atacante.

Neymar também disse que muitas vezes é criticado pelos seus cortes de cabelo ou por usar roupas diferentes. “Eu acho que quando a gente se sente bem não tem nada de ruim em fazer isso. Então, desde já eu agradeço o David por ter sido o pioneiro, por ter aberto as portas da moda, de ser um cara estiloso”, afirmou.

Beckham respondeu que quando ele usava roupas ou cortes de cabelo inusitados, ele precisava jogar muito bem. “Se eu não estivesse bem em campo, me criticavam ainda mais. E uma coisa sua é que você sempre está bem. É uma parte importante de seremos o que somos. Nós gostamos de moda, somos diferentes nesse sentido. É mais comum agora do que era há 10 anos, mas acho que ainda tem isso”, disse.

O inglês também fez uma proposta para que Neymar assinasse um papel em branco para jogar no Inter Miami daqui a dez anos. “Não vamos pagar muito, mas fechado?”, perguntou. Beckham é um dos donos do time americano. “Fui eu que pedi para jogar no time dele. Eu quero. Eu falei para ele já. Eu falei que um dia vou jogar lá”, respondeu Neymar.

