Seleção Neymar comenta corte da Seleção Brasileira por lesão e diz que preferiu não se arriscar

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O jogador sente um desconforto muscular na coxa esquerda. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar comentou por meio de perfil no Instagram sua retirada da lista dos convocados da Seleção Brasileira para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, neste mês de março. O jogador sente um desconforto muscular na coxa esquerda e disse que preferiu não se arriscar neste momento.

“Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo. Valeu aos que mandaram mensagens de apoio”, escreveu o atacante do Santos.

O Brasil enfrentará a Colômbia, dia 20 de março, em Brasília, e a Argentina, em 25 de março, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A última participação de Neymar com a camisa da Seleção aconteceu em 18 de outubro de 2023, contra o Uruguai.

Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e ficou pouco mais de um ano distante dos gramados. Depois das partidas de março, a próxima oportunidade do jogador de 33 anos atuar pela Seleção será em 4 de junho, data do compromisso seguinte pelas Eliminatórias, contra o Equador, na casa do adversário.

O atual desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar durante treinamento no CT Rei Pelé, dois dias depois de curtir o carnaval do Rio na Sapucaí. Ele já havia relatado o problema quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, em 2 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Devido à lesão, o camisa 10 acabou não enfrentando o Corinthians, em 9 de março, no jogo em que o Santos foi eliminado nas semifinais do estadual. O clube da Vila Belmiro afirmou, em comunicado, que Neymar deve permanecer em tratamento, ainda sem condições de jogo, porque um novo exame de controle identificou a manutenção da lesão muscular.

Nova polêmica

O atacante voltou a ser alvo de polêmica após a modelo Any Awuada revelar, em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, na sexta-feira (14), que manteve relações sexuais com o jogador durante uma festa realizada no início da semana que passou em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Segundo a modelo, que teria recebido R$ 20 mil para participar do evento, Neymar também teve envolvimento com outra mulher na mesma ocasião.

A festa teria ocorrido na propriedade de Rafa Motta, amigo próximo do camisa 10 do Santos. A polêmica começou após o jornalista Leo Dias divulgar imagens de mulheres chegando à chácara utilizando o helicóptero do jogador. Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de sua segunda filha, Mel, e já é mãe de Mavie, de 1 ano.

De acordo com Leo Dias, Neymar teria deixado sua casa em Santos por volta das 22h de segunda (10), alegando para Bruna que emprestaria seu helicóptero a um amigo. O jogador retornou apenas na terça (11), às 11h, o que teria causado um desconforto no relacionamento do casal. Na noite seguinte, no entanto, os dois compareceram juntos ao aniversário de Rafaella, irmã do atacante, demonstrando aparente harmonia.

Na manhã de quinta (13), porém, Biancardi teria recebido fotos e vídeos da festa, intensificando a crise entre o casal. Neymar Pai, que também estava presente na comemoração, tentou minimizar o impacto da situação ao afirmar que o filho não teria cometido nenhuma infidelidade.

Apesar das alegações das modelos, a assessoria de Neymar nega que o jogador tenha participado da festa e reforça que ele não teve envolvimento com nenhuma das mulheres presentes. A presença do helicóptero do jogador na chácara, no entanto, permanece como um dos elementos que mantém o caso em discussão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/neymar-comenta-corte-da-selecao-brasileira-por-lesao-e-diz-que-preferiu-nao-se-arriscar/

Neymar comenta corte da Seleção Brasileira por lesão e diz que preferiu não se arriscar

2025-03-15