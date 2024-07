Futebol Neymar encerra férias e volta aos treinos no Al Hilal

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O camisa 10 segue em preparação física para voltar aos gramados depois de ter sofrido grave lesão no joelho esquerdo em outubro de 2023. (Foto: Divulgação)

O atacante Neymar voltou aos treinos do Al Hilal nessa terça-feira (16), após passar parte das férias no Brasil. O retorno do atleta ao centro de treinamento Riade foi divulgado pelas redes sociais do clube.

O camisa 10 segue em preparação física para voltar aos gramados depois de ter sofrido grave lesão no joelho esquerdo em outubro de 2023. Até o momento, ele não tem data definida para o retorno.

Em Riade, Neymar trabalha longe dos companheiros. Os comandados de Jorge Jesus estão em pré-temporada na Áustria, onde disputarão amistosos contra Como e Udinese, ambos da Itália, no fim deste mês e início de agosto.

Desde que chegou ao Al Hilal, em agosto de 2023, Neymar disputou apenas cinco partidas antes da lesão sofrida em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Jorge Jesus

Em outra frente, o técnico português Jorge Jesus retornou das férias com um visual diferente. Conhecido por ter cabelo comprido, o treinador de 69 anos, desta vez, se livrou dos “mullets” e adotou um corte de cabelo mais curto na volta dos treinamentos do Al Hilal, da Arábia Saudita. A equipe saudita se reapresentou nessa terça para a sequência da temporada.

“Chegou a hora de dar tudo! Hoje arrancou a pré-época com a primeira sessão de treino pela manhã! Estamos focados em ficar em forma e em preparar uma época histórica”, escreveu o treinador nas redes sociais.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Jorge Jesus viraliza por uma repaginada no visual. Dono de cabelos compridos, o Mister, em 2012, já se submeteu a tratamento para alisar os fios, recorreu ao botox para diminuir as rugas do rosto e fez clareamento nos dentes.

À época, a imprensa portuguesa publicou que ele tinha feito lifting (procedimento cirúrgico para acabar com rugas) no rosto, inclusive no queixo “duplo” e aplicado botox na região dos olhos na Malo Clinic, em Lisboa.

Esta é a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Al Hilal. Na primeira, entre 2018 e 2019, ele conquistou a Supercopa da Arábia Saudita. Nesta, o treinador português conquistou o título do Campeonato Saudita de forma invicta e antecipada.

Além do título, o Al Hilal entrou para o livro dos recordes nesta temporada. O time de Jorge Jesus emplacou 34 vitórias consecutivas em todas as competições e se tornou a equipe com mais triunfos seguidos do futebol. As informações são do portal de notícias Terra e do jornal O Globo.

