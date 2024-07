Futebol Demorou mais do que ele gostaria, mas finalmente Mbappé vestiu a camisa do Real Madrid, onde terá como companheiros os brasileiros e também atacantes Vini Jr., Rodrygo e Endrick

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

O atacante francês foi recebido pelos torcedores em um Santiago Bernabéu lotado. (Foto: Divulgação)

Demorou mais do que ele gostaria, mas finalmente o atacante francês Kylian Mbappé vestiu oficialmente a camisa do Real Madrid, onde ele terá como companheiros os brasileiros e também atacantes Vini Jr., Rodrygo e Endrick. Com 80 mil pessoas presentes no estádio Santiago Bernabéu, ele discursou em espanhol, entoou o famoso grito de guerra do clube e disse estar realizando um sonho de criança: “Sou um garoto feliz hoje”.

Mbappé herdou a emblemática camisa número 9, que já foi de craques como Di Stéfano, Hugo Sánchez, Zamorano, Morientes, Ronaldo Fenômeno e estava sem dono desde a saída de Benzema.

O Real Madrid preparou uma grande festa. Antes mesmo de Mbappé falar alguma coisa, foi mostrado nos telões do estádio um vídeo do atacante francês com 14 anos, em 2012, no clube. A convite do astro francês Zinedine Zidane, então treinador das categorias de base da equipe, Mbappé visitou a instalações, usou o uniforme e recebeu orientações de Zizou – ex-jogador, ex-treinador e ídolo merengue, ele também estava na apresentação do atacante hoje.

Com o microfone, Mbappé falou aos madridistas. “É incrível estar aqui… incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto muito feliz”, comemorou o atacante. “Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo. Vou dar a vida por esse time e por este escudo.”

Assim como Cristiano Ronaldo fez em sua apresentação, em 2009, Mbappé puxou o tradicional “hala Madrid” no Santiago Bernabéu. “Uno, dos, tres… Hala Madrid”, gritou o francês erguendo os braços, repetindo o gesto de CR7.

A expressão “Hala Madrid” é uma forma de incentivar e apoiar o Real Madrid. A palavra “hala” é uma interjeição que exprime entusiasmo, admiração ou surpresa. É equivalente a viva, força ou vamos em português.

A concorrência no ataque do Real Madrid não será problema, segundo Mbappé. Ele se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti para atuar nas três posições do ataque e projetou uma parceria com Vini Jr. e Rodrygo.

“Vinicius é um jogador único. Sou muito feliz de jogar com ele, Rodrygo e todos. Os melhores jogadores são para jogar juntos. Não penso que vou ter problema para jogar com Vinicius. As últimas temporadas foram perfeitas no Real Madrid, agora eu que chego e tenho que me adaptar à equipe.”

Outro brasileiro citado pelo francês foi o também atacante Endrick, de 18 anos. “Eu conheço sua reputação, muitos falam bem dele. Vi na seleção brasileira marcando gols. É um talento. Se precisar de algum conselho, estarei com ele. Com certeza vai fazer gols pelo Real Madrid”, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

