Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O atacante francês foi recebido pelos torcedores em um Santiago Bernabéu lotado. (Foto: Divulgação)

Mbappé teve uma apresentação no Real Madrid, no mesmo nível da de Cristiano Ronaldo há 15 anos atrás. O atacante francês foi recebido pelos torcedores em um Santiago Bernabéu lotado, e as cenas proporcionadas nessa terça-feira (16) se equiparam àquelas de 2009. De mais diferente, os troféus de Champions League no palco, seis a mais do que no passado. Até o “Hala Madrid” o novo camisa 9 merengue puxou, em referência a CR7.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo à época foi apresentado também com a camisa 9 – Raúl ainda usava a 7, com a qual posteriormente o português marcou era. Atualmente com 39 anos, CR7 atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Todos os ingressos para o evento de apresentação de Mbappé foram vendidos. Segundo a imprensa espanhola, foram cerca de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu, público similar ao da apresentação de Cristiano Ronaldo.

Figuras representativas na carreira dos dois jogadores participaram da festa. Cristiano Ronaldo teve a companhia de Eusébio, ídolo do futebol português. Por sua vez, Mbappé recebeu a benção de Zinédine Zidane, não só astro na história do futebol francês e ex-jogador do Real Madrid mas também quem, quando técnico da base merengue, convidou um Kylian de 14 anos de idade para visitar as instalações do clube espanhol.

“Penso que Zidane (é minha primeira lembrança como madridista). Como francês, é uma referência. Depois meu ídolo Cristiano (Ronaldo), via todas as partidas. Agora não posso ver porque tenho que jogar. É um prazer ser uma criança que tinha o sonho do seu time favorito e chegar aqui”, comentou Mbappé.

Mbappé continuará em um período de férias, segundo a imprensa espanhola, e estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto, se juntando ao elenco que terá voltado dos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos.

Na entrevista coletiva depois da apresentação, o francês abriu brecha para já viajar com a delegação para os amistosos contra Milan (31 de julho), Barcelona (3 de agosto) e Chelsea (6 de agosto). Está pendente também da condição do nariz, se vai precisar de fato de cirurgia ou não. O jogador sofreu uma fratura na região, na estreia na Eurocopa com a seleção francesa. Voltou a campo com uma máscara de proteção em três jogos e atuou sem o acessório na semifinal contra a Espanha, partida que decretou a eliminação dos Bleus, na semana passada.

O primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada é a Supercopa da Europa, no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia. No Campeonato Espanhol, o atual campeão estreia quatro dias depois, contra o Mallorca, fora de casa.

Depois da apresentação, Mbappé foi às redes sociais e reiterou sua felicidade por ser jogador do Real Madrid.

“Madridistas, hoje foi um dia inesquecível para mim e para minha família. Realizo meu sonho de criança. Muitas emoções! Obrigado pelo carinho e pelo amor que já vem de muitos anos. Muito feliz e orgulhoso de ser parte da grande família Real Madrid. Tenho vontade de começar a jogar pelo melhor clube do mundo”, escreveu. As informações são do site GE.

