Futebol Neymar faz mais um gol em vitória sobre o Brest, e PSG passa a liderar o Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Em grande fase, Neymar se torna o quarto maior artilheiro da história do PSG de forma isolada. (Foto: Divulgação/PSG)

O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain (psg), Neymar, marcou seu oitavo gol da temporada no Campeonato Francês (Ligue 1), com os campeões vencendo o Brest por 1 a 0 no Parc des Princes neste sábado (10), estendendo sua invencibilidade e recuperando o primeiro lugar na classificação.

O resultado, garantido após Gianluigi Donnarumma defender um pênalti tardio de Islam Slimani, significa que a equipe de Christophe Galtier tem 19 pontos em sete jogos, dois a mais que o segundo colocado RC Lens, que liderava a tabela após uma vitória por 1 a 0 sobre o Troyes na última sexta (9).

O Olympique de Marseille pode empatar em pontos com o PSG se vencer o Lille neste sábado.

O Brest entrou na disputa tendo concedido um recorde de 16 gols ao clube em seus seis primeiros jogos e levou um corte aos 30 minutos, apesar de um início brilhante, com o chute de Neymar a partir de ângulo apertado após receber o toque de Lionel Messi.

Os visitantes tiveram a sorte de não perder um jogador minutos antes, quando Christophe Herelle recebeu um cartão vermelho por derrubar Neymar, mas uma revisão levou o árbitro a reverter sua decisão, já que o atacante do PSG estava impedido antes do ocorrido.

Marca

Decisivo neste sábado, o craque brasileiro chegou a uma marca importante na história do clube de Paris: ele se tornou o quarto maior artilheiro de todos os tempos.

O camisa 10 da Seleção ultrapassou o atacante Pedro Pauleta na lista e subiu no ranking. Agora, Neymar soma 110 gols em 153 jogos, deixando para trás os 109 em 211 partidas do português. Apenas três estão à frente do ex-Barcelona: Edinson Cavani (200), Kylian Mbappé (180) e Zlatan Ibrahimovic (156).

Com mais uma bola na rede, Neymar chega a oito gols na Ligue 1, além de seis assistências. A atuação do brasileiro rendeu elogios do ‘Le Parisien’, um dos principais jornais da França:

“Quatro dias após sua assistência a Kylian Mbappé contra a Juventus de Turim, foi Neymar quem recebeu um presente. Ainda era preciso saber explorar o maravilhoso passe profundo de Lionel Messi. O controle da direita e um chute cruzado da esquerda acorrentado permitiram ao brasileiro dar a vitória ao Paris contra o Brest”, escreveu o veículo.

O técnico do PSG também teceu elogios ao jogador: “Está conosco há cinco anos e sempre considerei que ele era um dos melhores jogadores do planeta. Mas tenho um olhar muito mais informado e apurado sobre o que o vejo fazendo todos os dias em sua preparação, no investimento que ele tem antes da sessão, durante a sessão e pós-sessão. E se hoje ele ultrapassou Pauleta e que ele está tendo um bom começo de temporada, é que ele coloca muita seriedade e concentração em seu trabalho. Tanto a nível pessoal como também pelos seus parceiros e pelo interesse da equipe. Ele é um grande profissional. Sabia que era um grande jogador, mas é um grande profissional que descubro com prazer todos os dias”, garantiu.

