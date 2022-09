Futebol Barcelona goleia o Cádiz e assume a liderança do Campeonato Espanhol; jogo teve paralisação após torcedor passar mal

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

O Barça assumiu a liderança do Espanhol, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Após iniciar a Champions League com goleada, o Barcelona voltou a campo neste sábado (10) por LaLiga. O clube espanhol visitou o Cádiz e venceu por 4 a 0, gols marcados por De Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembélé.

No entanto, a partida ficou marcada pela cena de um torcedor que passou mal na arquibancada e gerou tensão no Estádio Nuevo Mirandilla.

Susto

Um torcedor passou mal na arquibancada e precisou de atendimento médico. A partida foi paralisada aos 82 minutos. Os jogadores ficaram muito abalados e chegaram a rezar na expectativa de uma melhora.

Em campo, a cena envolvendo o goleiro do Cádiz, Jeremías Ledesma, foi muito marcante. Ele correu até a arquibancada para levar um equipamento médico e ajudar no atendimento. Outro ‘herói’ foi José Mari carregou a maca até a cadeira onde o torcedor estava.

Após 20 minutos de pausa, os atletas foram para o vestiário e retornaram após o torcedor ser encaminhado ao hospital com vida.

Jogo

O Barça precisava da vitória para garantir a ponta momentânea da competição. Já a equipe amarela buscava somar os primeiros pontos no torneio.

Aos 10 minutos, quem assustou foi o clube culé. Raphinha recebeu na entrada da área, bateu com categoria e carimbou a trave.

Os gols só sairiam na etapa final. Aos nove minutos, o brasileiro começou a jogada, que terminou em lindo chute de De Jong para abrir o placar.

O segundo veio aos 19. Lewandowski, que saiu do banco de reservas, viu Raphinha participar novamente da construção da jogada e ficou com a sobra. O polonês teve somente o trabalho de empurrar para as redes.

Depois da situação com o torcedor, o Barcelona marcou mais duas vezes. Lewandowski serviu Ansu Fati, que fez o terceiro. Pouco antes do apito final, Dembélé fez boa jogada e contou com a ajuda do goleiro do Cádiz para fechar a goleada.

Com a derrota, o Cádiz segue na lanterna da competição com nenhuma ponto conquistado. Já o Barcelona assume momentaneamente a liderança com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que ainda atua na rodada.

O Cádiz volta a campo na próxima sexta-feira (16) e enfrenta o Valladolid fora de casa às 16h. Já o Barcelona vai até a Alemanha para encarar o Bayern de Munique, nesta terça-feira (13), às 16h, pela Champions League.

