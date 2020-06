Esporte Neymar faz teste de resistência em um hospital na França

Neymar realiza teste de resistência em hospital em Paris. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bem verdade é que, durante o isolamento social no Brasil, Neymar não deixou de praticar exercícios. Agora, junto de Mbappe, Di Maria, Icardi, Marquinhos e seus outros companheiros, o atacante brasileiro iniciou a preparação para os confrontos válidos pela Champions League, pelas finais da Copa da França, contra o Saint-Etienne, e da Copa da Liga da França – contra o Lyon. Nesta quarta-feira (24), por exemplo, ele mostrou aos fãs um desses momentos.

Com eletrodos conectados ao corpo, por baixo de uma malha, o jogador brasileiro fez testes de resistência em um hospital de Paris. Com os dispositivos grudados na parte superior do corpo, o atleta correu sobre uma esteira para que a avaliação de seu condicionamento físico fosse realizada.

Os registros mostram diversos profissionais, todos usando máscaras, ao redor do atleta. “Do it (‘faça’, em português, em tradução livre)”, escreveu ele numa postagem sobre o teste.

Neymar disputou sua última partida oficial, antes da paralisação das competições futebol em virtude da pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. Na partida, o camisa 10 da seleção brasileira carimbou as redes do Borussia Dortmund por 2 a 0, na França, e reverteu a vantagem conquistada no jogo de ida pela equipe alemã e se classificou para as quartas de final da Liga dos campeões.

Kimpembe, Pablo Sarabia , Abdou Diallo e Idrissa Gueye devem passar pela mesma bateria de exames. Os testes servem de avaliação das condições físicas dos jogadores depois de três meses de inatividade por causa da pandemia do coronavírus.

Testes coronavírus

Também nesta quarta, o Paris Saint-Germain divulgou os resultados dos testes para coronavírus dos jogadores e outras pessoas que trabalham no clube. De acordo com o comunicado, três atletas e um funcionário apresentaram sinais de que tiveram contato com o vírus, mas estão recuperados e não apresentam sintomas.

Títulos a disputar

Campeão francês após o encerramento precoce da Ligue1, o PSG tem mais três títulos a disputar na temporada. No final do mês de julho e início do mês de agosto, faz as finais da Copa da Liga da França, contra o Lyon, e da Copa da França, contra o Saint-Étienne. Depois, vai para Lisboa, em Portugal, para disputar a reta decisiva da Liga dos Campeões. O Paris está classificado para as quartas de final.

