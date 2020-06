O acordo foi conduzido pelo presidente do Clube, Romildo Bolzan Jr., e contou com a cooperação e entendimento do grupo de atletas, comissão técnica e suas principais lideranças.

As partes entraram em consenso em um único encontro fruto da relação de franqueza e confiança mútua existente entre diretoria e atletas construída através de uma gestão sólida e com sustentabilidade econômico-financeira e da performance desportiva obtida nos últimos anos.

Além disso, essa construção contempla de comum acordo a preservação dos empregos de todos os colaboradores/funcionários do Clube.

O Tricolor ressaltou que “reconhece a compreensão e a sensibilidade de todos os profissionais envolvidos nesse momento de crise financeira e da excepcionalidade vivenciada pela pandemia.”

Desabafo

Por meio de seus perfis oficiais no Instagram, os jogadores do elenco do Grêmio fizeram um desabafo a respeito do acordo selado entre o Clube e o elenco.

Depois da repercussão da negativa dos atletas em cederem parte dos seus salários de forma definitiva, o zagueiro Pedro Geromel usou seu perfil para relatar que foi um acordo proposto pela direção e desabafou: “Antes de falarem procurem saber a verdade, nos respeitem! O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio.”