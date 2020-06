Grêmio Elenco do Grêmio desabafa em coro nas redes sociais sobre acordo de redução salarial

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Pedro Geromel, Maicon, Lucas Silva, David Braz, foram alguns dos atletas que usaram o Instagram para repercutir a mensagem Foto: (Reprodução/Instagram) Foto: (Reprodução/Instagram)

Por meio de seus perfis oficiais no Instagram, os jogadores do elenco do Grêmio fizeram um desabafo a respeito do acordo selado entre o clube e o elenco. Ainda nesta quarta-feira, em comunicado oficial, o tricolor anunciou o diferimento dos direitos de imagem, já acertado anteriormente, e dos salários, o que corresponde a 55% da remuneração total dos meses de abril a setembro de 2020, a serem pagos de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Depois da repercussão da negativa dos atletas em cederem parte dos seus salários de forma definitiva, o zagueiro Pedro Geromel usou seu perfil para relatar que foi um acordo proposto pela direção e desabafou: “Antes de falarem procurem saber a verdade, nos respeitem! O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio.”

Depois de Geromel, outros jogadores do elenco também publicaram a mesma mensagem como o capitão Maicon, o zagueiro David Braz, o volante Lucas Silva e o atacante Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

