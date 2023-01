Futebol Neymar não vai ao velório de Pelé, é visto em festa e divide opiniões na internet

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

O craque do PSG foi visto curtindo uma festa em Paris, o que rendeu muitas críticas ao jogador. (Foto: Reprodução)

A morte de Pelé gerou a comoção de diversos atletas nas redes sociais. Porém, a ausência de alguns jogadores no velório do ícone do futebol foi sentida. Neymar foi representado pelo pai, mas apesar de não ir ao velório, o craque do PSG foi visto curtindo uma festa em Paris, o que rendeu muitas críticas ao jogador na internet.

Nos vídeos, o jogador canta em uma roda de samba ao lado de duas mulheres. Dentre os amigos presentes, estavam, Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, e Bruna Biancardi, ex-namorada do jogador que está com o atleta desde a festa de Ano Novo.

Algumas informações falavam que o PSG havia proibido o jogador de viajar ao Brasil. Porém, elas foram negadas pela imprensa internacional.

“Neymar não vem, mas o sentimento dele é de muita tristeza. Meu filho me pediu que o representasse, que estivesse aqui no lugar dele para trazer apoio à família. A gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta, mas a pessoa. Isso no nos deixa muito tristes”, disse Neymar pai.

O corpo do Rei do Futebol, Pelé, foi sepultado na tarde desta terça-feira (3) no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, em uma cerimônia reservada que contou apenas com a presença de familiares e amigos próximos.

O sepultamento teve início por volta das 14h (horário de Brasília), após o carro de bombeiros percorrer as ruas de Santos com o corpo de Edson Arantes do Nascimento em um cortejo que durou cerca de três horas e meia. As informações são do portal de notícias Terra, do site GE e da Agência Brasil.

