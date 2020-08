O “pai tá off” foi a ironia escrita na tela do canal TNT após o fim da partida que consagrou o Bayern de Munique sobre o PSG (Paris Saint-Germain) na disputa pela Liga dos Campeões. Uma referência à expressão “o pai tá on” usada por Neymar e reproduzida até pelo presidente Jair Bolsonaro. O atacante vencido no gramado não pode reclamar do que aconteceu em outro campo, o da internet. O “menino Ney” praticamente monopolizou a imprensa internacional.

Seus passos foram acompanhados por câmeras já na chegada ao estádio, em Lisboa. A música que ouvia no celular – Só Love, de Claudinho e Buchecha, lançada em 1998 – virou a trilha do domingo. O moicano crespo (diferente das versões alisadas adotadas anteriormente) virou notícia até no The New York Times, considerado o jornal mais importante do planeta. E o choro da derrota foi, sem dúvida, a imagem mais reproduzida na mídia e comentada nas redes sociais.

O jogador perdeu a taça, porém recuperou prestígio. “Na Champions, Neymar teve postura profissional. Eu me surpreendi positivamente”, analisou o comentarista Vitor Sergio Rodrigues. “Ele cumpriu o que prometeu: falou menos, jogou mais. Uma temporada de volta por cima.” Esqueça os memes de cai-cai, as polêmicas da vida privada, as fofocas de vestiários, a superexposição ao lado dos parças. Na fase atual, Neymar voltou a gerar visibilidade mais como jogador do que no papel de pop star do futebol.

A idolatria, a expectativa, a cobrança e a hostilidade em torno do atleta ajudaram a transmissão da TNT em parceria com o Esporte Interativo a alcançar a maior audiência da história da TV paga no Brasil, inaugurada em 1989. O anúncio da façanha foi feito pelo locutor André Henning aos 50 minutos da partida. Neymar Jr., o enfant terrible do PSG e da Seleção Brasileira, jamais decepciona como chamariz e gerador de notícias.

Alguém duvida de que logo surgirá na TV uma campanha estrelada por ele com foco na importância de aprender com a derrota e continuar a busca pela vitória? O mercado publicitário não perde nenhuma oportunidade e Neymar está se reabilitando para voltar a ser o brasileiro com mais inserções comerciais na TV. O “pai tá up”.

Desabafo emocionado

Neymar Pai, o pai de Neymar, fez um desabafo emocionado no Instagram, na tarde de domingo (23), consolando o filho após a derrota do PSG para o Bayern de Munique. Em um post com um vídeo de vários momentos do craque na campanha do time francês durante campeonato, ele reafirmou seu apoio ao jogador de 28 anos.

“Sei que você não vai se permitir abaixar a cabeça”, disse o empresário, cerca de uma hora após a final do campeonato no Estádio da Luz, em Lisboa. O placar foi de 1×0 para o time alemão. Neymar chorou muito ainda em campo após perder a partida.

“Tenha certeza que o milagre aconteceu. Você é o nosso herói”, afirmou ele, que marcou no post a ex-mulher e mãe do craque, Nadine Gonçalves; a filha, Rafaella Santos; e o neto Davi Lucca, da união com Carol Dantas, entre outras pessoas. As informações são do Blog Sala de TV, do portal de notícias Terra, e da revista Quem.