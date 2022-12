Esporte Neymar volta aos treinos e Tite inicia preparação para duelo contra Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Camisa 10 não ia a campo desde a partida contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para o duelo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Neste sábado (3), após a derrota para Camarões na sexta-feira, o técnico Tite comandou treino no Estádio Grand Hamad visando o duelo contra os asiáticos com as voltas de Neymar, Danilo e Alex Sandro.

Diferentemente do programado antes do Mundial, quando a CBF informou que todos os treinos após as partidas seriam abertos à imprensa, o comandante da equipe canarinho decidiu fechar a atividade na capital do Qatar.

Tite treinou com os jogadores titulares, que não foram a campo contra os camaroneses no Estádio Lusail. A expectativa agora é para saber qual será o time que entrará em campo na segunda-feira, já que os problemas médicos têm assombrado a Seleção Brasileira.

Após as lesões de Danilo e Neymar na estreia, contra a Sérvia, e a contusão de Alex Sandro contra a Suíça, o jogo contra Camarões reservou problemas clínicos para Alex Telles e Gabriel Jesus, que saíram com dores no joelho direito. Os jogadores foram reavaliados neste sábado, fizeram exames de imagem e não jogarão mais o Mundial.

Ainda na sequência do jogo de sexta, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, explicou as situações de Danilo, Neymar e Alex Sandro. Enquanto o primeiro está mais perto da volta e tem grandes chances de entrar em campo contra a Coreia do Sul, os outros dois ainda serão acompanhados até momentos antes da partida. Segundo a “ESPN”, os três foram para o treino.

Caso não tenham Alex Sandro, Danilo pode jogar na lateral esquerda, caso esteja à disposição, em função parecida com a que tem jogado na Juventus. Neste momento, o único ala 100% fisicamente é Daniel Alves.

A provável escalação da Seleção Brasileira para o duelo contra a Coreia do Sul é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Éder Militão ou Daniel Alves); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar (Rodrygo); Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

“Rezem pelo Rei”

O atacante Kylian Mbappé usou as redes sociais neste sábado (3) para pedir orações a Pelé, internado no Hospital Albert Einstein para reavaliação da quimioterapia para o tratamento de um tumor no cólon. Em mensagem curta e direta, o astro da seleção francesa escreveu “rezem pelo Rei” em sua conta oficial no Twitter.

Pelé se encontrou com Mbappé em 2019, em Paris, um ano após o jogador conquistar a Copa do Mundo com a França, no Mundial da Rússia. O craque francês foi elogiado pelo Rei do Futebol durante a competição. Na ocasião, o atleta do PSG se tornou o primeiro jogador desde o ídolo brasileiro a fazer um gol em uma final de Copa com menos de 20 anos. A revista France Football, responsável pelo prêmio Bola de Ouro, já chamou Mbappé de “novo Pelé”.

No jogo do Brasil com Camarões pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, no Estádio Lusail, uma enorme bandeira foi mostrada desejando “melhoras” para o Rei. A partida foi vencida pelos camaroneses, por 1 a 0.

