Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 08, 19, 29 e 37. (Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.264 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (23) em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 08, 19, 29 e 37. A quina teve 73 acertadores; cada um receberá R$ 25.246,01. Já a quadra teve 4.354 acertadores; cada um levará R$ 604,68. O sorteio do próximo concurso será na quarta-feira (27). O prêmio está estimado em R$ 33 milhões.

