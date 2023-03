Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para 45 milhões de reais

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Próximo sorteio será no sábado, dia 18. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.574 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 12 – 17 – 43 – 44 – 48 – 60. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, previsto para o sábado (18), é de R$ 45 milhões, segundo a Caixa Federal.

A quina foi para 68 apostas e cada uma recebe R$ 41.754,98. Já a quadra teve 4.377 apostas ganhadoras, com premiação de R$ 926,70.

Como jogar

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site, ou aplicativo do banco. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 31,50, segundo a Caixa.

Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais de uma.

Na Mega-Sena também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Bolão

Uma outra forma de apostar na Mega-Sena, além dos jogos individuais, é formar um grupo para escolher os números, o chamado Bolão.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ninguem-acerta-a-mega-sena-e-premio-sobe-para-45-milhoes-de-reais/

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para 45 milhões de reais