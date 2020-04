Notas Brasil Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.256 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (29) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 09 – 10 – 30 – 37 – 47 – 54. O próximo concurso (2.257) será no sábado (2). O prêmio é estimado em R$ 47 milhões.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil