Porto Alegre "Ninguém consegue se dedicar à educação de barriga vazia", destaca ex-jogador Tinga sobre seu projeto "Fome de Aprender"

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Feijoada beneficente vai arrecadar fundos para a iniciativa social. Foto: O Sul Foto: O Sul

Comida no prato e um livro na mão. Essa é a base do projeto “Fome de Aprender”, do ídolo gaúcho Paulo César Tinga. Criado a partir de um sonho da juventude de levar alimento a pessoas em vulnerabilidade social, a iniciativa serve cerca de 150 refeições diariamente na Restinga, comunidade do ex-jogador em Porto Alegre.

Ao participar de um evento em uma fábrica de ônibus, Tinga teve a ideia de construir um coletivo equipado com cozinha e biblioteca. Em março de 2020, sem a noção da pandemia que estava por vir, o veículo começou a rodar nas ruas da Restinga, de outros bairros carentes e até mesmo do Centro da capital, oferecendo alimento principalmente para pessoas em situação de rua ou que perderam seus empregos. Unindo a fome à vontade de aprender, a coleção de mil livros doados pela L&PM Editores enchia -e ainda enche- de curiosidade especialmente os pequenos, afastados das aulas em função da crise sanitária na época.

“Muito se fala que a solução para a desigualdade social, para o tráfico de drogas, é a educação. Mas ninguém consegue se dedicar à educação de barriga vazia”, destaca o atleta. “Geralmente as pessoas na rua comem deitadas, escoradas em uma parede. Por isso, aqui, oferecemos pelo menos uma vez ao dia uma refeição de qualidade, servida nas mesas, com dignidade.”

Quem participa ressalta o impacto positivo da ação na comunidade: “É muito abençoada e a gente só tem a agradecer. Eu estou desempregado desde dezembro e o projeto tem me ajudado muito. Fome ninguém passa na Restinga, passa se quiser”, comenta Sandro de Vargas, um dos beneficiados pelo Fome de Aprender.

Os custos da iniciativa, que envolve mais cinco pessoas, são integralmente bancados por Tinga e alguns amigos. Com o objetivo de viabilizar a visita a outros bairros com mais praticidade, o Instituto Martinelli Solidariedade fez a doação de uma kombi, quase uma réplica do ônibus original, para a iniciativa. E para garantir a manutenção do projeto por aproximadamente mais dois anos, uma feijoada beneficente para arrecadação de fundos será promovida.

Sobre a 1ª Feijoada Beneficente “Fome de Aprender”

Organizada pelo Instituto Martinelli Solidariedade, com o apoio da Rede Pampa, o evento vai acontecer no dia 21 de agosto, domingo, a partir do meio-dia, na Associação Leopoldina Juvenil. Além do cardápio assinado pelo renomado chef Claudio Solano e equipe, entre as atrações da feijoada estão diversos shows e um leilão de itens muito especiais para os amantes do esporte. A ideia é reunir personalidades do futebol, empresários, organizações e o público em geral para angariar doações e incentivar a criação de outros projetos como o Fome de Aprender.

“Meu maior objetivo é que as pessoas vejam o quão importante essas ações sociais são e que é possível ajudar, que elas podem e devem ser construídas. Seja no bairro de cada um, perto do trabalho, onde for. Não quero que doem só para o meu projeto, mas multipliquem outras iniciativas”, explica Tinga.

O ingresso da festa inclui a feijoada completa com sobremesa e um open bar de água, refrigerante, cerveja e um vinho produzido especialmente para o evento. Dentre as atrações musicais, estão Claus e Vanessa, Serginho Moah, Renato Borghetti, Cristiano Quevedo e a Banda Saraivas.

Não serão vendidas entradas individuais, somente a mesa completa, com 10 lugares. O pagamento pode ser realizado através de depósito bancário ou via Pix. Mais informações e a compra de mesas devem ser feitas pelos telefones: (51) 99916-5969 e (51) 98182-2513.

