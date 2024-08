Inter No Beira-Rio, Inter encara neste domingo o Athletico Paranaense pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

O treinamento que finalizou a preparação da equipe para o jogo aconteceu na manhã desse sábado (10). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Athletico-PR neste domingo (11). A partida começa às 19h no Beira-Rio. No último confronto pela competição nacional, o Colorado havia empatado em 1 a 1 com o Palmeiras. Com o resultado, o time comandado por Roger Machado ficou com 21 pontos na tabela.

O grupo colorado trabalhou forte durante a semana e fechou a preparação para o duelo. O treinamento que finalizou a preparação da equipe para o jogo aconteceu na manhã desse sábado (10), no CT das categorias da base, em Alvorada. O treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado, optando pela privacidade para fazer os últimos ajustes no time que entrará em campo.

O técnico colorado não terá o atacante Rafael Borré para a partida, o colombiano está suspenso, mas também tem uma lesão muscular. Já o zagueiro Agustín Rogel, apresentado nesta semana, está apto e reforça o elenco diante do time paranaense. Thiago Maia e Wanderson treinaram normalmente durante a semana e podem ficar à disposição.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre definiu o esquema de trânsito e transporte para o jogo entre Internacional e Athletico Paranaense. A abertura dos portões do estádio Beira-Rio está marcada para as 17h.

Uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 16h. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

– Ônibus F993 Futebol: Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h. Após a partida, cinco veículos partirão da rua Nestor Ludwig e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

– Lotação: A linha 10.4 – Ipanema sai da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. A linha também parte no sentido bairro-Centro, da rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica.

Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema segue até o bairro Hípica. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga. Outras quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

– Trânsito: A partir das 16h30, a avenida Edvaldo Pereira Paiva será aberta para o trânsito de veículos e, às 19h, com o início da partida, será fechada novamente. Para facilitar o deslocamento dos torcedores, ao fim do jogo haverá inversão de sentido na Edvaldo Pereira Paiva, com fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos. A partir das 14h30, os agentes da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito.

2024-08-10