Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Na manhã dessa terça-feira (4), no CT Parque Gigante, o Inter realizou o último treinamento visando o confronto. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter enfrenta nesta quarta-feira (5) o Brasil de Pelotas. A partida começa às às 20h no Estádio Beira-Rio. Após três vitórias seguidas no torneio estadual, o Colorado é o líder do Grupo B com 10 pontos conquistados.

Na manhã dessa terça-feira (4), no CT Parque Gigante, o Inter realizou o último treinamento visando o confronto. Sob o comando de Roger Machado, o elenco começou a atividade realizando exercícios táticos, com foco em pressão na saída de bola e toques rápidos, visando a progressão ao campo adversário.

Na sequência, foram executadas simulações de bolas paradas e jogadas de transição com finalizações.

Trânsito e transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou o esquema de trânsito e transporte preparado para a partida entre Inter e Brasil de Pelotas. Os portões do estádio estarão abertos a partir das 18h e uma linha especial de ônibus começa a circular às 17h. Mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo já atendem a região do Beira-Rio.

– Ônibus F993 Futebol – Com saída do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, quatro veículos irão em direção ao estádio, com a primeira viagem marcada para as 17h. Ao final da partida, quatro ônibus partirão da rua Nestor Ludwig em direção ao mesmo local, no Centro Histórico.

– Trânsito – Às 17h, os agentes da EPTC vão orientar a circulação nas imediações do Beira-Rio para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito para o início da partida às 20h. No início da partida, a avenida Edvaldo Pereira Paiva será fechada a partir da Rótula das Cuias no sentido Centro/bairro, para a realização da manobra da inversão de fluxo viário no final do jogo.

