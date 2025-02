Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Avenida pela quarta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Invicto no estadual, o Inter busca a terceira vitória consecutiva na competição Foto: Divulgação/Inter

Inter e Avenida entram em campo às 20h30min deste domingo (02), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela quarta rodada do Gauchão.

Invicto no estadual, o Inter busca a terceira vitória consecutiva na competição. O Colorado espera consolidar o momento e sair de campo sem ser vazado para se aproximar de mais três pontos. O time lidera o Grupo B com sete pontos.

O Avenida tenta começar a recuperação no Gauchão, já sem o técnico William Campos, demitido na tarde de sábado, na véspera da partida no Beira-Rio. O Nida, lanterna do Grupo A, tem a pior campanha na competição, com apenas um ponto.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

O Colorado tenta manter o embalo e conquistar a terceira vitória consecutiva. Alan Patrick é a aposta de liderar o time e ajudar nos gols contra o Avenida. Borré, que passou em branco diante do São José, busca voltar a marcar.

Escalação provável: Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Avenida – técnico: Alon Ritter (interino)

Sem William Campos, o preparador físico Alon Ritter irá comandar o Avenida contra o Inter. O time de Santa Cruz do Sul ainda não venceu no Gauchão e marcou apenas um gol, mas deve adotar uma postura mais fechada diante do Inter no Beira-Rio.

Escalação provável: Rodrigo; John Lennon, Micael, Dadalt e David; Amaral, Gorgoroso, Laion, Matheus Martins e Tallyson; Michel .

Arbitragem

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Assistente 1: Luiz Paulo Duarte Rodrigues

Assistente 2: Douglas Israel Paulo Vidarte

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

Quarto árbitro: Eduardo Fernandes Bastos

