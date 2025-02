Esporte Inter recebe o Avenida neste domingo pela quarta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

O Colorado vem de uma vitória sobre o São José, por 2 a 0, na última rodada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Líder do grupo B com sete pontos, o Inter recebe o Avenida, neste domingo (2), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto promete ser intenso, com a equipe de Roger Machado buscando manter a liderança geral do campeonato, enquanto o Alviverde tenta fugir do rebaixamento.

O técnico Roger deve seguir com a ideia de não poupar jogadores mirando a próxima fase da competição. O volante Fernando, no entanto, pode ser preservado em razão do desgaste dando lugar a Ronaldo. Fernando e Thiago Maia poderão ser poupados, dando lugar a Ronaldo e Bruno Henrique.

Bruno Gomes e Gabriel Mercado estão fora da partida, lesionados. Além deles, Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão na Seleção Sub-20.

Inter e Avenida se enfrentaram dez vezes na história. A equipe colorada venceu oito partidas, houve um empate e o Avenida venceu uma vez.

Sem técnico

O Avenida vem a Porto Alegre com um importante desfalque. Nesse sábado, o clube anunciou a demissão do técnico Willian Campos. Junto com ele, Fábio Recife (auxiliar técnico) e Valdemar Moraes (analista de desempenho) deixam o Estádio dos Eucaliptos. Em três partidas disputadas, o Periquito somou apenas um ponto.

Ainda sem um novo comandante, o Alviverde deve entrar em campo com mudanças. John Lennon é baixa por lesão muscular e Mika deixou o elenco. Com isso, Kevlin deve ser escalado na lateral-direita. De acordo com as condições físicas, Zé Vitor pode retornar ao meio-campo, na vaga de Yonathan Gorgoroso. A grande expectativa gira em torno de Vitor Júnior.

Na reta final do tratamento após grave lesão muscular, o meia-atacante deve ser relacionado para a partida ou até mesmo ser titular, na vaga de Laion. Tallyson foi novidade diante do Pelotas e pode permanecer na formação inicial, com Héctor Bustamante no banco.

Linha especial

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Internacional e Avenida, neste domingo (2), no Estádio Beira-Rio. Uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 17h30. Além disso, mais de 20 rotas regulares do transporte coletivo atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Às 18h30, será aberta a área de lazer para os torcedores chegarem ao estádio Beira-Rio pela avenida Edvaldo Pereira Paiva a partir da Rótula das Cuias. Ao final da partida, será feita a inversão de fluxo viário na Edvaldo em direção ao Centro. A avenida Edvaldo Pereira Paiva será fechada a partir da Rótula das Cuias, no sentido Centro/bairro, às 20h30, para manobra da inversão ao final da partida.

Inter recebe o Avenida neste domingo pela quarta rodada do Gauchão

