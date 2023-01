Política No Congresso, Lula exalta “democracia para sempre”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Depois de empossado, Lula discursou e tocou em temas como reconstrução nacional, retomada econômica, minorias, educação e saúde. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Em seu primeiro discurso como presidente empossado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontou o compromisso com a população mais carente e o fortalecimento da democracia como pilares do seu novo governo. Na tarde deste domingo (1º), em sessão solene no Congresso Nacional, Lula falou por meia hora e tocou em temas como reconstrução nacional, retomada econômica, minorias, educação e saúde. Ele ainda falou de Deus, fé e esperança, agradeceu ao povo e jurou fidelidade à Constituição de 1988.

“Se estamos aqui, hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral”, declarou.

Lula reconheceu as dificuldades da última disputa presidencial. Em sua visão, os recursos do estado nunca foram tão desvirtuados e os eleitores nunca foram tão constrangidos como no último período, “em proveito de um projeto autoritário de poder”. Ele apontou, no entanto, que a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema confiável.

Lula exaltou a democracia e o diálogo político, defendeu o sistema eletrônico de votação e mencionou um cenário “estarrecedor” deixado por seu antecessor, Jair Bolsonaro, que liderou um governo marcado por turbulência política, social e sanitária.

“Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ‘ditadura nunca mais!’. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!”, afirmou Lula. “Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz.”

Lula garantiu não carregar “nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a Nação a seus desígnios pessoais e ideológicos”. Ele ressaltou, no entanto, que é preciso garantir o primado da lei, pois “quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal”. Lula ainda disse que vai defender seu mandato com as garantias da Constituição, condenou a ditadura e destacou o compromisso do seu governo com os princípios democráticos.

“Ao ódio, responderemos com amor. À mentira, com a verdade. Ao terror e à violência, responderemos com a lei e suas mais duras consequências”, afirmou.

O presidente destacou a frente ampla que compôs sua coligação. Para Lula, essa frente se consolidou para enfrentar o autoritarismo. Ele também elogiou “a atitude responsável” do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU) frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Lula ainda prometeu transparência e fortalecimento dos controles republicanos.

Em seu discurso, Lula defendeu o realismo orçamentário e a responsabilidade fiscal, mas definiu o teto de gastos como uma “estupidez”. Ele disse que o mundo espera que o Brasil seja um líder nas políticas climáticas e na preservação ambiental. Lula também garantiu que vai romper o isolamento internacional do país, com diplomacia, soberania e com diálogo com variados atores e parceiros internacionais.

O novo presidente reafirmou seu compromisso com a plena liberdade de expressão responsável e defendeu a importância da política. Para Lula, negar a política é um caminho para a barbárie. Ele disse que, apesar de suas limitações, a política é o melhor caminho para a construção pacífica de consensos.

