Grêmio “No Grenal, temos que deixar o nosso futebol falar mais alto”, afirma Lucas Silva

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Partida ocorre nesta quinta-feira, na Arena Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CAMPEONATO GAUCHO 2020 /GRENAL 423 - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na tarde deste sabado, no Estadio Beira-Rio, em partida valida pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O inédito clássico Grenal pela Libertadores é o assunto da semana pelo lados da dupla grenal. Mesmo quem está chegando agora ao Rio Grande do Sul, já teve a dimensão que envolve a partida entre os dois times. Em entrevista coletiva, o volante gremista Lucas Silva, contratado neste temporada, falou sobre a responsabilidade e a emoção de estar em campo em jogos deste nível.

“Quando eu desembarquei em Porto Alegre os torcedores já falavam no aeroporto: ‘tem que ganhar Grenal’, ‘Grenal não se joga, se vence’. Isso não saiu da minha cabeça”, contou Lucas. Ainda sobre a importância de disputar o clássico, o volante reforça: “Não podemos deixar a emoção falar mais alto. Não podemos ter momentos de irritação e perder a cabeça.

O volante chegou em Porto Alegre no início deste ano e faz parte do time de reforços do tricolor. Rapidamente, Lucas figurou-se entre os titulares no meio-campo de Renato Portaluppi: “Eu tinha em mente que tinha que trabalhar muito forte na pré-temporada. Assim foi, e juntamente com o apoio do Renato, fui muito bem recebido pelo clube e pude ter essas boas atuações já no início”.

Sobre favoritismos, Lucas Silva comentou: “No primeiro Grenal chegamos bem, um pouco melhor, com ritmo. Depois tivemos um tropeço, mas que não nos atrapalhou. Tivemos um crescimento, chegamos muito bem na Libertadores, e provamos ganhando o primeiro jogo. Acredito que as duas equipes chegam bem e que não tenha um favorito”.

Lucas Silva faz parte da proposta de jogo com três volantes, lançada pelo técnico Renato no último Grenal, e vê essa maneira de jogo com uma boa alternativa: “Acredito que jogando com três volantes o nosso meio de campo fica mais forte, por termos mais jogadores, com boa qualidade, pois nossos jogadores gostam de jogar com a bola e que também tem uma boa marcação, uma boa pegada”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

