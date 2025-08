Inter No Maracanã, Inter encara o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

O último treinamento do Inter antes da partida foi realizado nessa terça-feira (5), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter encara nesta quarta-feira (6) o Fluminense, no Maracanã, a partir das 21h30min. A partida de ida, disputada no Beira-Rio, foi encerrada com vitória adversária pelo placar de 2 a 1, resultado que obriga o Colorado a vencer por dois ou mais gols de diferença para sair do Rio de Janeiro com a vaga conquistada no tempo normal.

Em caso de triunfo pela diferença mínima, a classificação será decidida nos pênaltis. O time carioca pode até empatar que avança às quartas de final.

O último treinamento da equipe do Inter antes da viagem ao Rio foi realizado na manhã dessa terça-feira (5), no CT Parque Gigante. A comissão orientou um trabalho fechado, focando na parte técnica e tática, finalizando os ajustes para a partida.

A delegação colorada desembarcou na capital fluminense no final da tarde dessa terça. Para o duelo, Roger conta com o retorno do zagueiro Vitão, suspenso na última partida do Colorado, a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores relacionados

Veja abaixo os jogadores do Inter que foram relacionados para o duelo com o Fluminense:

– Goleiros: Anthoni e Rochet;

– Laterais: Aguirre, Alan Benítez e Bernabei;

– Zagueiros: Juninho, Mercado, Victor Gabriel e Vitão;

– Volantes: Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia;

– Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata;

– Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley.

Brasileirão

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Inter volta a campo no sábado (9) contra o Bragantino, pela 19ª rodada. A partida começa às 18h30min no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O Colorado soma 21 pontos na competição e ocupa a 13ª posição.

