No Paraná, casal é preso por deixar bebê de 1 ano e 4 meses trancado em carro enquanto estava na praia

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Pais foram soltos após pagar fiança.

Um casal foi preso em flagrante por abandono de incapaz na tarde de sábado (1º), em Guaratuba, no litoral do Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM). Eles deixaram um bebê de 1 ano e 4 meses trancado no carro enquanto estavam na praia.

Segundo a polícia, uma mulher ligou para a PM relatando a situação, no balneário Coroados. As equipes da polícia foram até o local e constataram que a criança estava dentro do veículo, apenas com uma fresta do vidro aberta.

Os policiais retiraram o bebê do carro. A criança recebeu atendimento médico e passa bem. Ela está com uma avó. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Conforme a PM, os pais foram localizados na praia. Eles alegaram que a cada meia hora estavam verificando a situação da criança. O homem tem 25 anos, e a mulher tem 19 anos.

O casal foi solto depois de pagar fiança no valor de R$ 500 para a mãe e de um salário mínimo para o pai, segundo a Polícia Civil.

