Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Rio Grande do Sul confirma 1.974 óbitos e 71.040 infectados. (Foto: SES/Reprodução)

O governo do Estado do Rio Grande do Sul confirmou em sua última atualização no domingo (2) que o coronavírus doença está presente em 94% dos municípios, ou seja, 469 do total de 497. A Secretaria Estadual de Saúde somou mais 27 mortes por coronavírus e o registro de 702 novos casos da doença no domingo. Ao todo, o número de óbitos chegou a 1.974 e de infectados, 71.040.

Mapa

No último mapa preliminar, divulgado na sexta-feira (31), das 20 regiões do Distanciamento Controlado, 12 foram classificadas com risco epidemiológico alto (bandeira vermelha) e as outras oito com risco médio (laranja). O governo do Estado decidiu incluir, já nesta rodada, ajustes na linha de corte em sete indicadores do modelo, o que impactou na média final de classificação das regiões.

Em reunião extraordinária do Gabinete de Crise convocada pelo governador Eduardo Leite, foram definidas mudanças na pontuação de três indicadores que medem a velocidade de avanço da doença, dois que monitoram a incidência (hospitalizações e óbitos) e mais dois de capacidade instalada (leitos livres/leitos Covid).

Após a divulgação do mapa preliminar do Distanciamento Controlado, o governo do Estado recebeu, até o encerramento do prazo para envio na manhã do domingo (2), 34 pedidos de reconsideração enviados por municípios e associações regionais.

Decreto

A prefeitura publicou o decreto 20.670 para regular a atividade de estabelecimentos que possuem serviço de correspondente bancário, como algumas lojas de móveis e eletrodomésticos. A medida garante o cumprimento de outro dispositivo, o 20.639, que restringe o funcionamento de comércios não essenciais, como parte das ações de prevenção ao novo coronavírus.

O atendimento deverá ser prestado em espaço restrito na entrada do local, sem permissão de acesso de clientes às mercadorias. A regra passa a valer a partir desta segunda-feira. “Nas ações diárias de fiscalização, nossos agentes verificaram que alguns estabelecimentos se valiam da premissa de correspondente bancário para ofertar produtos aos consumidores. Com esse novo decreto, teremos um maior controle, coibindo a prática”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O Escritório de Fiscalização já autuou em torno de 20 lojas flagradas atendendo clientes em compras, com o argumento de que seriam prestadoras de serviços bancários.

