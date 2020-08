Futebol Internacional faz 4 a 0 sobre o Esportivo e garante vaga na final do segundo turno do Gauchão

2 de agosto de 2020

De volta ao Estádio Beira-Rio, após quase cinco meses de distância, o Inter vence o Esportivo de goleada neste domingo (2), marcando 4 a 0 sobre o adversário e garantindo vaga na final do segundo turno do Gauchão 2020.

Jogando em casa pela primeira vez após a liberação da Prefeitura de Porto Alegre para jogos na capital, o Inter abriu o placar da semifinal logo aos 40 segundos de jogo, e manteve a aplicação ofensiva ao longo de todo o confronto. Anotados por Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Paolo Guerrero e Boschilia, os gols alvirrubros garantiram vaga na decisão da Taça Francisco Novelletto Neto, que será disputada, na próxima quarta-feira (5), contra Grêmio ou Novo Hamburgo.

Mesmo de portões fechados para o público devido a pandemia de coronavírus, o Inter fez questão de marcar o retorna à casa de forma triunfal. Aos 40 segundos de partida, Saravia cobrou lateral no peito de Edenilson. Com qualidade, o camisa 8 colorado deu uma fatiada na bola, cruzando na segunda trave. A redonda até passou de Guerrero, mas não de Galhardo, que mandou uma cabeçada para as redes, sem chances de defesa. O gol do colorado foi o primeiro do camisa 17 alvirrubro no gramado do Beira-Rio, quinto no Gauchão.

O gol colorado perturbou a equipe visitante. Escalado com uma linha de cinco defensores, o Esportivo teve seus planos de ferrolho defensivo frustrados logo cedo, e custou a se reencontrar dentro de campo.

Bem articulado, o Inter tirou proveito da desatenção serrana e, apostando na força de seu flanco direito, ampliou, e aos 11 minutos do primeiro tempo, com Marcos Guilherme, veio o chute de fora da área marcando o segundo gol. Apenas três minutos depois, Galhardo, muito atuante neste domingo, desarmou Robert na intermediária ofensiva, invadiu a grande área e cruzou, rasteiro, para Paolo Guerrero, que fez o terceiro e último de uma etapa inicial marcada por exibição determinada, intensa e veloz do Internacional.

A vantagem folgada no marcador deu segurança para o professor Coudet promover mudanças na equipe colorada, que vive o início de uma maratona de partidas válidas por distintas competições. Na volta do intervalo, D’Alessandro, Zé Gabriel e William Pottker apareceram como novidades, mudando a dinâmica da equipe, mas mantendo o mesmo nível visto na etapa inicial. Pouco depois, quem entrou foi Patrick, substituição logo acompanhada pelo quarto gol do Internacional, marcado por Boschilia que, em chute forte, completou veloz contra-ataque puxado por D’Alessandro, Pottker e Pantera.

Madura, forte e entrosada, a equipe de Coudet soube cozinhar os últimos 30 minutos de confronto, trocando passes seguros e deixando o tempo passar. A goleada, maior do Inter no ano ao lado do triunfo sobre o São José, conquistado no dia 15 de março, classificou, com autoridade, o time colorado para a final do segundo turno gaúcho.

Ficha técnica

Internacional (4): Marcelo Lomba; Renzo Saraiva, Bruno Fuchs, Victor Cuesta (Zé Gabriel) e Moisés; Musto, Marcos Guilherme (Praxedes) , Edenilson e Boschilia; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Guerrero (William Pottker). Técnico: Eduardo Coudet.

Esportivo (0): Renan; Vinícius Bovi, Cleiton, Luis Eduardo, Gullithi e Rômulo; Galiardo (Igor Bossel), Robert e João Pedro (Emerson); Gustavo Sapeka (Xaro) e Flávio Tores (Marcão). Técnico: Carlos Eduardo Moraes

Gols: Thiago Galhardo, aos 40 segundos, Marcos Guilherme, aos 11 minutos, e Paolo Guerrero, aos 13 minutos do primeiro tempo, Boschilia aos 14 minutos do segundo tempo (I).

Cartões amarelos: Cleiton e Xaro (E).

Cartão vermelho: Saravia (I).

Arbitragem: Jean Pierre Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Michael Stanislau. Quarto árbitro: Marcelo Cavalheiro.

