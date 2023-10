Brasil Nono voo de repatriação de brasileiros segue para Israel nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O retorno está previsto para este domingo (22) à tarde Foto: Divulgação/FAB O retorno está previsto para este domingo (22) à tarde. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Voltando em Paz, do governo federal, realiza o nono voo de repatriação de brasileiros em Israel nesta sexta-feira (20). A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h (horário de Brasília) desta sexta. O destino é Tel Aviv, em voo direto.

O retorno está previsto para este domingo (22) à tarde, com pouso do KC-30 na madrugada desta segunda-feira (23), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Um avião da Força Aérea Brasileira KC-30, procedente de Tel Aviv, pousou na madrugada desta quinta-feira (19) no Rio com 219 brasileiros repatriados da zona de guerra. Além dos 219 passageiros, eles trouxeram 11 animais de estimação. Com isso, chegou a 1.135 o número de brasileiros atendidos pela Operação Voltando em Paz.

Um avião presidencial já está no Cairo, capital do Egito, aguardando autorização para tirar os brasileiros pela fronteira com o Egito aguardando para transportar um grupo de brasileiros na Faixa de Gaza. Entretanto, não há previsão para saída de pessoas do enclave palestino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/nono-voo-de-repatriacao-de-brasileiros-segue-para-israel-nesta-sexta-feira/

Nono voo de repatriação de brasileiros segue para Israel nesta sexta-feira

2023-10-19