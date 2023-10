Brasil Polícia do Rio de Janeiro encontra oito das 21 armas furtadas de quartel do Exército em São Paulo

Ao todo 21 metralhadoras desapareceram. Foto: Reprodução/Twitter/Cláudio Castro

Oito das 21 armas do Exército Brasileiro furtadas em Barueri, na Grande São Paulo, foram encontradas no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (19) pelo Comando Militar do Sudeste.

A apreensão de 4 metralhadoras ponto 50 e outras 4 MAGs, calibre 7,62, foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil carioca, com apoio da Inteligência do Exército. Ninguém foi preso. O governador do Rio, Cláudio Castro, informou, por meio de suas redes sociais, que as armas estavam dentro de um carro roubado no bairro de Gardênia Azul, na zona oeste da capital fluminense.

“Quero parabenizar os policiais da nossa Delegacia de Repressão a Entorpecentes que, na tarde de hoje, encontraram 8 das 21 metralhadoras furtadas do Exército em Barueri, São Paulo. Quatro metralhadoras ponto 50 e outras 4 MAGs, calibre 7,62 foram interceptadas pela @PCERJ”, disse o governador do Rio no X, ex-Twitter.

“Nossas investigações seguem avançando, com inteligência e aparato técnico. Nossa política de segurança atua fortemente para prender lideranças e asfixiar financeiramente as organizações criminosas. Não retrocederemos um milímetro sequer para essas máfias. O Estado não vai recuar”, acrescentou.

O diretor do Arsenal de Guerra em São Paulo será exonerado do cargo após o furto das 21 metralhadoras. A informação foi dada nesta quinta pelo General de Brigada Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste.

Conforme o general:

Há militares envolvidos no desvio, mas a quantidade e nomes dos militares serão mantidos em sigilo

Militares temporários serão expulsos

Militares de carreira serão submetidos a conselho de justificação ou disciplina, caso seja comprovada a participação deles

Todos os processos da organização militar estão sendo revistos e, paralelamente à investigação, os militares que tinham encargo de fiscalização e controle poderão ser responsabilizados na esfera administrativa e disciplinar por eventuais responsabilidades

“O Exército considera esse episódio inaceitável e não medirá esforços para responsabilizar os autores e recuperar todo o armamento no mais curto prazo. Tudo está sendo investigado, e os ilícitos e desvios de conduta serão responsabilizados nos rigores da lei”, enfatizou.

Outras 13 armas ainda estão desaparecidas: 7 ponto 50, capazes de derrubar aeronaves, e 6 MAGs, usada para combate.

