É o segundo dia seguido que os EUA batem o recorde de casos em 24h. Na quinta-feira (29), o número de diagnósticos da covid-19 também era o maior até então: 91 mil infecções foram confirmadas, com contabilização de registros diários superada já nesta sexta.

O país é o mais afetado no mundo pela doença. São 9.007.298 casos do novo coronavírus, segundo a contagem da universidade americana. A Índia é o segundo país com mais casos, com 8.088.851, seguida pelo Brasil, em terceiro, com 5.494.376 infecções, também de acordo a Johns Hopkins.

Eleições