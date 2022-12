Esporte Nos pênaltis, Marrocos vence a Espanha por 3 a 0 e se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Em jogo emocionante, a seleção de Marrocos fez história na Copa do Mundo 2022 Foto: Reprodução/Twitter Espanha e Marrocos é o 2º jogo das oitavas em 2022 que vai para a prorrogação, 1ª na história pros marroquinos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em partida emocionante nesta terça-feira (06), a seleção de Marrocos fez história e venceu a Espanha por 3 a 0, nos pênaltis e está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. No tempo normal, a partida ficou empatada em 0 a 0 levando a prorrogação e depois aos pênaltis. A partida aconteceu às 12h, no estádio Cidade da Educação, em Doha.

Primeiro tempo

No início do jogo, aos 4, a seleção de Marrocos conseguiu o primeiro contra-ataque em velocidade, mas Ziyech se atrapalhou e acabou deixando sair pela linha de fundo. Aos 8, após boa virada de jogo de Pedri, Ferrán Torres dominou e passou para Gavi dentro da área.

Amrabat antecipou, saiu jogando, mas acabou sofrendo falta. Aos 11, Ziyech cobrou falta por cima do travessão, boa chegada de Marrocos. Aos 14, Mazraouni tabelou com Boufal pela esquerda, levantou na área, mas o acabou ficando com o goleiro.

Aos 20, Ziyech buscou um levantamento na área em cobrança de falta, mas a zaga espanhola afastou de cabeça. Aos 24, Bono tentou sair jogando, mas a Espanha acabou recuperando. A bola chegou a Ferrán Torres na grande área, que rolou para Gavi, que mandou no travessão. No rebote, Torres mandou em cima da zaga, mas já estava marcado o impedimento.

Aos 32, Mazraoui chegou pelo meio campo e chutou muito forte de fora da área. Unai Simón espalmou e fez uma grande defesa. Aos 39, Gavi caiu pela esquerda, foi para o fundo e entrou na área. Mazraoui atento, conseguiu tirar a bola para longe.

Aos 41, Hakimi cruzou na área e a bola sobrou para Boufal, na esquerda. Ele se livrou do marcador e cruzou para Aguerd. O zagueiro cabeceou forte, mas a bola acabou indo para fora. Aos 44, após cobrança curta de escanteio, Pedri driblou o marcador e levantou na área, mas a bola foi para a linha de fundo. Aos 46, o juiz encerrou o primeiro tempo de partida.

Segundo tempo

Aos 3, Ziyech carregou a bola em contra-ataque e tentou a enfiada para En-Nesyri, mas Rodri se antecipou e fez o corte. Aos 7, Gavi partiu para cima de Hakimi na ponta esquerda e foi derrubado. Foi marcado a falta para Espanha. Aos 10, Dani Olmo tentou ingressar na área, mas foi desarmado e caiu no chão.

O árbitro da partida mandou seguir o jogo. Aos 16, Alba cruzou a bola na área, a defesa de Marrocos afastou parcialmente e Bono precisou sair de soco para tirar o perigo. Aos 23, Morata recebeu na entrada da área, tentou trazer para a conhota, mas Aguerd se jogou de carrinho e fez o desarme. Aos 29, Torres travou duelo contra Mazraouni, mas o lateral marroquino foi bem e desarmou o jogador espanhol.

Aos 32, Alba cruzou na área, a zaga marroquina afastou mal, e Dani Olmo pegou de primeira. Aos 35, Nico Williams dá bela enfiada de bola para Morata que bateu sem ângulo. O chute foi cruzado, mas ninguém chegou para concluir.

Aos 42, Ounahi buscou a tabela com Hakimi, mas o lateral devolveu errado, diretamente pela linha de fundo. Aos 45, Soler levantou na área em cobrança de falta, Morata testou firme, mas acabou passando por cima. Aos 50, a partida foi encerrada e foi para a prorrogação a decisão.

Prorrogação

Aos 3, os times começaram aparentar cansaço após os 90 minutos. Aos 4, Cheddira foi lançado na frente por Amrabat de cara para o gol, mas Laporte conseguiu evitar o chute. Aos 6, Nico Williams ganhou do marcador na ponta direita, cruzou para Morata, mas a bola acabou sendo tirada de cabeça. Aos 9, Morata recebeu na área, levou para o fundo e cruzou, mas os zagueiros de Marrocos afastaram. Aos 12, Rodri arriscou uma boma de longe, mas a bola acabou subindo muito. Aos 16, o juiz encerrou o primeiro tempo da prorrogação. No início da segunda parte da prorrogação, Sabiri tentou o chute do círculo central, mas a bola acabou saindo para longe. Aos 5, Saïss, zagueiro marroquino, coloca as mãos na perna esquerda. Jogador teve que receber atendimento médico. Aos 9, Cheddira arrancou pela esquerda, invadiu a grande área, mas acabou se atrapalhando e perdendo boa oportunidade. Aos 11, Morata partiu com a bola e tentou enfiar para Ansu Fati, mas a bola foi muito forte e acabou indo para a linha de fundo. Aos 16, Soler desviou o cruzamento, mas o defensor chegou para tirar a bola, seria o gol dos espanhóis. Aos 18, a partida foi encerrada e tudo foi resolvido nas penalidades máximas. Nos pênaltis, a seleção de Marrocos foi superior aos espanhóis e venceu por 3 gols de diferença, enquanto a Espanha não conseguiu fazer nenhum gol no goleiro marroquino.

