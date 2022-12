Esporte Pelé apresenta melhora progressiva, diz novo boletim médico

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Quadro de saúde do atleta é estável e com melhor progressiva, informou o Hospital Albert Einstein Foto: Reprodução/YouTube Quadro de saúde do atleta é estável e com melhor progressiva, informou o Hospital Albert Einstein (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou nesta terça-feira (06) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador Pelé.

De acordo com o hospital, o quadro do ex-atleta segue “estável” e com “melhora progressiva do estado geral”.

“O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, informou o boletim médico.

Pelé foi internado na última terça-feira (29), para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, que havia sido identificado em setembro do ano passado.

